Госконтроль: после сокращений государственный бюджет стал на 155 миллионов евро больше, чем до них

Министерство финансов представило предварительный обзор исполнения государственного бюджета на 2024 год. Бюджет был выполнен на 99,2% от запланированного. Поступления от налогов на рабочую силу оказались выше ожидаемого - хотя число рабочих мест сократилось менее чем на 1%, рост зарплат был настолько высоким, что обеспечил больше поступлений, чем планировалось.

Также значительно выросли поступления от налога на прибыль юридических лиц: 25% из них обеспечили банки, но и другие предприятия внесли весомый вклад. Доходы от налога с оборота (НСО) оказались ниже запланированного уровня - поступило 3,85 миллиарда евро, вместо ожидаемых 4,1 миллиарда, но все же это на 10% больше, чем годом ранее.