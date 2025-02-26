В среду утром, 26 февраля, специальная комиссия Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом обсудила выполнение бюджета и расходы на управление в 2025 году.
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Госконтроль: после сокращений государственный бюджет стал на 155 миллионов евро больше, чем до них
Министерство финансов представило предварительный обзор исполнения государственного бюджета на 2024 год. Бюджет был выполнен на 99,2% от запланированного. Поступления от налогов на рабочую силу оказались выше ожидаемого - хотя число рабочих мест сократилось менее чем на 1%, рост зарплат был настолько высоким, что обеспечил больше поступлений, чем планировалось.