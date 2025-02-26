Компания Smartpost Itella теперь переименована в SmartPosti, став ведущим брендом в сфере логистики в странах Балтии.
Smartpost меняет имя: компания объявила о ребрендинге
Новый торговый знак выбран с целью стать еще ближе к материнской компании, то есть финскому концерну Posti, добавив окончание «I» к нынешнему названию. Одновременно с этим прекращается использование названия Itella.
«Smartpost Itella является одним из популярнейших брендов в Эстонии. Наша цель - построить еще более сильный бренд во всех странах Балтии. Потребители предпочитают сильные торговые марки, а предприятия выбирают бренды, которые любят их клиенты. Сделать повседневную жизнь проще - вот причина, по которой наши клиенты выбирают SmartPosti. Для нас важнее всего предлагать своим клиентам комфортный пользовательский опыт, который мы постоянно развиваем и в будущем», - сказал руководитель компании в странах Балтии Гедиминас Мицкус.
Преимущества членства в крупной группе
Рост онлайн–торговли продолжается, и чтобы отвечать растущему спросу и предлагать своим клиентам еще более высокие стандарты обслуживания, следует постоянно развивать свою коммерческую деятельность.
«Мы должны смотреть в будущее и быть готовыми оправдывать и превосходить ожидания наших клиентов, в то же время предлагая более устойчивые решения. Мы постоянно развиваемся, используя новейшие цифровые решения, которые делают процесс приема и отправки посылок более простым и гибким. В марте в Эстонии откроется новый сортировочный центр, который служит отличным примером наших инвестиций в энергоэффективность и готовности парка электроавтомобилей. Мы также можем использовать экспертизу всего концерна Posti при создании решений в сфере цифровых решений и устойчивых логистических инноваций», - добавил Гедиминас Мицкус.
Открывающийся в марте новый сортировочный центр в Эстонии обеспечит клиентам еще более высокий уровень обслуживания и поможет компании сохранить лидерские позиции на рынке. «Инвестиции на сумму около 14 миллионов евро делает наш центр крупнейшим сортировочным центром в странах Балтии, удвоив нынешние возможности сортировки посылок», - сказал Мицкус.
«Работая как единый бренд Posti, мы сможем организовывать более крупные кампании и привлекать внимание общественности. Маркетинг играет ключевую роль в укреплении бренда SmartPosti. Например, на прошедших неделях мы разместили по всей Эстонии как физические, так и виртуальные таинственные буквы «I», чтобы вызвать любопытство и привлечь внимание», - объяснил Гедиминас Мицкус.
Изменение - это часть большего развития товарного знака
Смена названия - это часть большего изменения, в ходе которого Posti начнет работать в Финляндии и Швеции исключительно под названием Posti, а в странах Балтии - под названием SmartPosti. Цель Posti - равномерно вырасти по всему региону.
«Международный рост является одним из наших стратегических фокусов. Сделав нашу деятельность единой и действуя под общим брендом, мы сможем построить еще более сильную компанию, которая использует свою международную силу и способности к устойчивым инновациям. Это позволит нам предлагать возможности роста и своим клиентам», - сказал исполнительный директор Posti Антти Яэскеляйнен.