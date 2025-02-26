Smartpost меняет имя: компания объявила о ребрендинге

Новый торговый знак выбран с целью стать еще ближе к материнской компании, то есть финскому концерну Posti, добавив окончание «I» к нынешнему названию. Одновременно с этим прекращается использование названия Itella.

«Smartpost Itella является одним из популярнейших брендов в Эстонии. Наша цель - построить еще более сильный бренд во всех странах Балтии. Потребители предпочитают сильные торговые марки, а предприятия выбирают бренды, которые любят их клиенты. Сделать повседневную жизнь проще - вот причина, по которой наши клиенты выбирают SmartPosti. Для нас важнее всего предлагать своим клиентам комфортный пользовательский опыт, который мы постоянно развиваем и в будущем», - сказал руководитель компании в странах Балтии Гедиминас Мицкус.

Преимущества членства в крупной группе

Рост онлайн–торговли продолжается, и чтобы отвечать растущему спросу и предлагать своим клиентам еще более высокие стандарты обслуживания, следует постоянно развивать свою коммерческую деятельность.