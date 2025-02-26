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Цена нефти достигла самого низкого уровня в этом году, но на заправках снижения не наблюдается

Перевод: Сергей Светлов
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Заправочная станция Circle K в Таллинне. Фото иллюстративное.
Заправочная станция Circle K в Таллинне. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Баррель нефти марки Brent подешевел сегодня на 1,9%, опустившись примерно до 72 долларов - такой низкой цены в этом году еще не было.

Утром нефть марки Brent подешевела на 1,9% до 72,66 доллара за баррель. Это на десять долларов дешевле по сравнению с январской ценой в 82 доллара. В сравнении с прошлым годом цена нефти Brent упала на десять процентов. Однако на эстонских автозаправочных станциях утром заметного снижения цен не наблюдалось.

По мнению Reuters, снижение цен на нефть вызвано слабыми экономическими новостями из США и Германии. Крупнейшая экономика Европы находится в рецессии, и быстрого улучшения не ожидается. Если не предвидится восстановления экономики, это означает более низкий спрос на нефть, а при низком спросе цены вынуждены снижаться.

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