Цена нефти достигла самого низкого уровня в этом году, но на заправках снижения не наблюдается

Утром нефть марки Brent подешевела на 1,9% до 72,66 доллара за баррель. Это на десять долларов дешевле по сравнению с январской ценой в 82 доллара. В сравнении с прошлым годом цена нефти Brent упала на десять процентов. Однако на эстонских автозаправочных станциях утром заметного снижения цен не наблюдалось.