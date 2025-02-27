По сути, мы пришли к тому, что у всех партий предвыборная деятельность сводится, по большей части, к универсальным, одинаковым для всех партий обещаниям халявы и небольшому количеству эксклюзива в соответствии с собственным имиджем.

Дефицит левой политики в последний год только усилился. В «Отечество» и Партию реформ перебежало значительное число центристов, в обратном направлении движения не наблюдается.

Феномен «Отечества» и проблемы реформистов

Успехи «Отечества» в последний год выглядят странно. Они были на последнем месте по уровню поддержки избирателей среди парламентских партий два года назад. Это не первый раз, когда они приближаются к краю пропасти. Уже был момент в 2002 году, когда они не попали в столичное горсобрание.

На выборах 2003 года они получили лишь 7 мандатов. Если бы не объединение с Res Publica в 2006 году, то большой вопрос, пережили бы они выборы 2011 года или нет. С того момента они постоянно уменьшали свое представительство в Рийгикогу.

В 2018 году «отечественники» отделились, обратно возвращаясь к истокам. И когда казалось, что скоро они канут в лету, вдруг начался подъем, и уже через год после выборов, что странно. Обычно такие ситуации связаны с обновлением партии или изменениями в ее финансировании.