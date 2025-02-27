Легкость, с которой в эстонской политике происходит смена людьми партий, представляющих формально противоположные идеологии, указывает на то, что подлинно левых или правых политических сил у нас не существует. Валерий Сайовский считает, что мы пришли к тому, когда у всех партий предвыборная деятельность сводится к универсальным обещаниям «халявы».
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Левая идея потеряла в Эстонии популярность, правые партии не в состоянии этим воспользоваться (1)
Известные судебные решения, связанные с Центристской партией, означают, что им придется выплатить сумму, близкую ко всей государственной поддержке этой партии. Один миллион евро. Это вполне может кардинально повлиять на политический ландшафт Эстонии. Некоторые политики уже бросают клич с призывом лишать все партии, имеющие судебные решения, государственного финансирования, что делает ситуацию еще более напряженной.
Равновесие в обществе в странах с развитой демократией зиждется в том числе и на определенном балансе правых и левых политических сил. Перекос рано или поздно создает внутреннюю напряженность. В прошедшем году политическая сила, достаточно отдаленно напоминающая левую или даже левоцентристскую, Центристская партия, в значительной степени потеряла ведущих политиков.
То, что многие ушедшие, в том числе бывший лидер Юри Ратас, перешли в очень отличающуюся по политическим взглядам партию «Отечество», говорит о том, что осознанным политическим выбором и твердыми принципами в этой «группе товарищей» никогда и не пахло. Но помимо этого, сама их деятельность и риторика создавали впечатление даже не стояния месте, а, скорее, возвращения в 2013-2015 год. Все это говорит о том, что и эта партия, и левая идея в целом продолжат терять сторонников.
Соцдемы - это отдельная грустная тема, они вроде бы укрепились благодаря переходу некоторых заметных фигур из Центристской партии. Но это не совсем результат политической деятельности, а, если быть точным, политическая ярмарка. Только выборы являются показателем успешности партии. Первых цыплят все будут считать по осени, на местных выборах.
Еще труднее осенью будет «Отечеству». Их успешная торговля с покидающими ряды центристов политиками позволила партии стать во главе рейтингов. Но не рано ли они радовались?
Всегда ли правы правые
Правая политика ассоциируется с набором штампов об эгоистичных бизнесменах-мироедах и о политиках, несерьезных людях, бездельниках, не выполняющих свои обещания. Но в реальной жизни, прежде чем начать показывать свой эгоизм, бизнесмены должны предпринять серьезные усилия, чтобы создать ценности, которые потом государство, а, значит, политики, хорошие или плохие, будут распределять.
Как сказал мне в 2018 году Свен Сестер, не может быть в бюджете иных денег, кроме заработанных бизнесменами. Даже кредиты выплачиваются в конце концов из денег от бизнесменов. Но и в ситуации туманного и некорректного поведения бизнесменов мы наблюдаем сейчас за тем, что происходит вокруг банкротства национальной авиакомпании, да и приговор по делу Porto Franco был далек от совершенства.
К счастью, мы находимся в регионе влияния протестантизма, когда богатство не ассоциируются с грехом, как у нашего восточного соседа. Я бы даже сказал, что почти все земляки спят и видят, как самим стать миллионерами. За этим стоит некоторое понимание бизнесменами своей социальной роли - необходимости платить налоги.
Издержки левой политики
Если нет уравновешенной левой политики, то это путь к настроениям, называемым социальным иждивенчеством, требованием новых благ без улучшения эффективности экономики. Не случайно многие политики в последние годы свою предвыборную деятельность сводят к обещанию очередных пособий.
По сути, мы пришли к тому, что у всех партий предвыборная деятельность сводится, по большей части, к универсальным, одинаковым для всех партий обещаниям халявы и небольшому количеству эксклюзива в соответствии с собственным имиджем.
Дефицит левой политики в последний год только усилился. В «Отечество» и Партию реформ перебежало значительное число центристов, в обратном направлении движения не наблюдается.
Феномен «Отечества» и проблемы реформистов
Успехи «Отечества» в последний год выглядят странно. Они были на последнем месте по уровню поддержки избирателей среди парламентских партий два года назад. Это не первый раз, когда они приближаются к краю пропасти. Уже был момент в 2002 году, когда они не попали в столичное горсобрание.
На выборах 2003 года они получили лишь 7 мандатов. Если бы не объединение с Res Publica в 2006 году, то большой вопрос, пережили бы они выборы 2011 года или нет. С того момента они постоянно уменьшали свое представительство в Рийгикогу.
В 2018 году «отечественники» отделились, обратно возвращаясь к истокам. И когда казалось, что скоро они канут в лету, вдруг начался подъем, и уже через год после выборов, что странно. Обычно такие ситуации связаны с обновлением партии или изменениями в ее финансировании.
Они постепенно выбились в лидеры, и к осени 2023 года возглавили список популярности. Новых идей не появилось. Прорывных идей, решающих проблемы страны, не предлагается. Но тем не менее, они - лидеры. Предположу, что за этим стоят тонкие политтехнологии, и без улучшения финансирования не обошлось.
После ухода Каи Каллас в Брюссель стали налаживаться дела у реформистов. Разница рейтингов между «Отечеством» и реформистами уменьшилась. В ноябре 2024 года - 17,4 против 14,1%.
Признаки тупика
Перебор с правыми партиями сам по себе проблема, в стандартной ситуации это перекос решений на государственном уровне в сторону бизнеса. В области ценностей все тоже непросто - наши правые почти не отличаются от наших же либералов (к примеру - реформисты).
Если бы избыточной правой политике противопоставлялась хоть какая-то полноценная левая политика, то проблем было бы меньше. Но не совсем правые партии вроде центристов и «Ээсти 200» соседствуют с соцдемами, которые не похожи на левую партию. Правые популисты EKRE и одновременно умеренное, национально-популистское «Отечество» делают ситуацию странной.
Чем грозит нам политика Трампа
Дональд Теодорович едва успел принять присягу, как бросился в борьбу за выполнения предвыборных обещаний. И многое из того, что он обещает реализовать, явно «против шерсти» эстонским политикам. Еще хуже то, что близкие к трамповским настроения все больше влияют на политический ландшафт Евросоюза.
Недавно прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности как никогда наполнилась протестным настроением по отношению к нынешнему руководству ЕС.
Очень показательна реакция нашей Каи Каллас. В первых комментариях речи на Мюнхенской конференции недавно избранного вице-президента США звучали такие слова: «Нам что, Америка объявила войну?»
Трудно отделаться от ощущения, что эта ситуация стала для нее сюрпризом. И это странно. Трамп критикует Европу с 2016 года. Сам факт его победы на президентских выборах 2024 года сделал неизбежным такое развитие событий. Многое говорит за то, что нынешнее противостояние Трампа с поверженными на выборах демократами - это всерьез и на долго. Нужно какое-то системное решение на уровне первых лиц Эстонии, которое сделало бы понятной позицию руководства страны остальному миру.