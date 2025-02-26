В российских соцсетях набирают популярность видео, где солдаты передвигаются к линии фронта на лошадях и ослах. Однако это лишь отдельные случаи, а не масштабная реорганизация военной логистики, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
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Райнер Сакс ⟩ Украинские дроны вынуждают россиян пересесть на ослов и лошадей
Украинские легкие ударные дроны стали серьезной проблемой для российской армии. Они способны действовать в глубоком вражеском тылу на расстоянии нескольких десятков километров, а некоторые модификации – и дальше.