К счастью, все эти беспочвенные умозаключения опровергаются данными исследований. В опубликованном на прошлой неделе исследовании отмечается, что неграждане плотно ассоциируют себя с Эстонией как в социальном, так и в культурном плане, а две трети из них планируют ходатайствовать о гражданстве в ближайшие годы. Уровень доверия неграждан к различным государственным институтам не различается принципиально по сравнению с показателями граждан Эстонии.

Я не хочу сейчас вдаваться в дискуссию о том, как и почему в нашей стране в принципе есть люди без гражданства. Таковых у нас 62 216 человек и их число неуклонно сокращается (в 2007 году неграждан было 126 тысяч - вдвое больше). Важно отметить, что благодаря предложенным в свое время социал-демократами поправкам у нас практически не появляется новых неграждан: сейчас в Эстонии 84 ребенка или подростка без гражданства в возрасте до 19 лет.

Лишение каких-либо групп людей права голоса может непосредственно повлиять на результаты выборов. Сейчас кажется, что именно в этом состоит истинная причина разговоров на эту тему. Многим правым политикам пора прекратить искать угрозу там, где ее нет. А неуемную энергию я предлагаю пустить на поиск дополнительного финансирования языковых курсов: именно владение эстонским является основным препятствием для многих людей, желающих ходатайствовать о гражданстве.

PS. Кстати, вопреки распространенному заблуждению, среди обладателей серых паспортов много людей среднего возраста, а не только пожилых: 7 135 человек в возрасте от 30 до 39 и еще больше - 13219 в возрасте от 40 до 49.