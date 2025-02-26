Новое исследование показывает, что позиции неграждан по многим вопросам не отличаются от убеждений граждан Эстонии. Многим правым политикам пора прекратить искать угрозу там, где ее нет, а энергию следует направить на поиск финансирования языковых курсов, пишет министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия)
Рийгикогу продолжает рассмотрение законопроекта, согласно которому на муниципальных выборах больше не смогут голосовать граждане России и Беларуси, однако право голоса сохранится у лиц без гражданства (а также граждан стран-членов ЕС и НАТО). Хотя законопроект и прошел второе чтение, споры не утихают.
Сейчас в коалиции есть консенсус о лишении права голоса граждан стран-агрессоров. Я неоднократно высказывал свою позицию по этому вопросу. Сейчас против соответствующего законопроекта проголосовал депутат Эдуард Одинец. Против лишения права голоса выступал и мэр Таллинна Евгений Осиновский. Существующее сейчас решение - не лучшее, но это оптимальный в текущих условиях компромисс.
С критикой изменений в своей речи ко Дню независимости выступил и президент республики Алар Карис, сказавший, что «нам необходимо тщательно все обдумывать и избегать ошибок, особенно когда речь идет об изменении Конституции. Мы должны понимать, что изменение избирательных правил непосредственно перед выборами может сказаться на доверии к выборам. Ограничения основных прав <...> могут также ослабить нашу безопасность».
Под прицелом правых и серые паспорта
Тем не менее, многие политики из правых партий убеждены, что право голоса нужно отнять и у обладателей серых паспортов. Почему? Четкого ответа мы не слышим. Подозреваю, что содержательных аргументов здесь нет, и все сводится лишь к эмоциям и непонятно на чем основанным предположениям о (не)лояльности этих людей Эстонии.
К счастью, все эти беспочвенные умозаключения опровергаются данными исследований. В опубликованном на прошлой неделе исследовании отмечается, что неграждане плотно ассоциируют себя с Эстонией как в социальном, так и в культурном плане, а две трети из них планируют ходатайствовать о гражданстве в ближайшие годы. Уровень доверия неграждан к различным государственным институтам не различается принципиально по сравнению с показателями граждан Эстонии.
Я не хочу сейчас вдаваться в дискуссию о том, как и почему в нашей стране в принципе есть люди без гражданства. Таковых у нас 62 216 человек и их число неуклонно сокращается (в 2007 году неграждан было 126 тысяч - вдвое больше). Важно отметить, что благодаря предложенным в свое время социал-демократами поправкам у нас практически не появляется новых неграждан: сейчас в Эстонии 84 ребенка или подростка без гражданства в возрасте до 19 лет.
Лишение каких-либо групп людей права голоса может непосредственно повлиять на результаты выборов. Сейчас кажется, что именно в этом состоит истинная причина разговоров на эту тему. Многим правым политикам пора прекратить искать угрозу там, где ее нет. А неуемную энергию я предлагаю пустить на поиск дополнительного финансирования языковых курсов: именно владение эстонским является основным препятствием для многих людей, желающих ходатайствовать о гражданстве.
PS. Кстати, вопреки распространенному заблуждению, среди обладателей серых паспортов много людей среднего возраста, а не только пожилых: 7 135 человек в возрасте от 30 до 39 и еще больше - 13219 в возрасте от 40 до 49.