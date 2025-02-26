В ближайшую субботу в Таллинне начнется сезон аренды самокатов и велосипедов

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, город продолжает активное и конструктивное сотрудничество с поставщиками услуг.

«Наша общая цель - создать безопасную и удобную мобильную среду для всех участников движения. Перед началом сезона мы встретились с поставщиками услуг аренды легких транспортных средств и обсудили ключевые вопросы, такие как ограничения скорости и правила парковки в зонах с плотным движением. Радует, что в ноябре нам удалось впервые договориться об удалении на зиму самокатов и велосипедов с улиц, что позволило снизить риск травм и облегчить уборку снега. Теперь, когда весна приближается и дороги снова становятся пригодными для поездок, поставщики услуг возобновят свою деятельность с 1 марта», - отметил Ярван.

Для Таллинна важно, чтобы использование арендуемых самокатов и велосипедов в городской среде было удобным, безопасным и учитывало интересы всех участников движения.

Систему парковочных мест для арендуемых самокатов, созданную два года назад в центре города, планируется расширить в сторону Каламая и Кадриорга, чтобы организовать парковку в специально отведенных местах и уменьшить количество хаотично оставленных транспортных средств. Существующая система показала свою эффективность и получила положительный отклик от пользователей.

В Таллинне в настоящее время услуги аренды электросамокатов и велосипедов предоставляют три компании: Bolt, Tuul и Rekola.