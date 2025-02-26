Трамп объявил о введении «золотых карт» для переезда в США

США будут продавать состоятельным иностранцам так называемые «золотые карты», дающие право жить и работать в США и открывающие путь к получению американского гражданства.

Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете во вторник, 25 февраля.

Он уточнил, что стоимость «золотой карты» составит около 5 млн долларов США.

«Мы собираемся продавать золотую карту, - цитирует главу государства на своем сайте телеканал CNN. - Есть грин-карта. А это - золотая карта. Мы собираемся назначить за эту карту цену на уровне примерно 5 млн долларов, и это обеспечит привилегии гринкард, плюс станет дорогой к гражданству. И богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту».

«Золотая карта» заменит иммиграционные визы EB-5

Министр торговли США Говард Лютник пояснил, что золотая карта заменит собой правительственную программу по выдаче иммиграционных виз EB-5.

По словам Трампа, продажа золотых карт может стартовать уже через две недели. Он рассчитывает, что проданы будут миллионы карт.

«С правовой точки зрения это абсолютно легально», - подчеркнул президент США.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он продавать золотые карты российским олигархам, Дональд Трамп заявил: «Да, возможно. Я знаю несколько российских олигархов, которые являются очень милыми людьми».