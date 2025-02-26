Рекордный турпоток: в 2024 году Пярнумаа посетило больше туристов, чем до пандемии

Всего туристы провели в регионе 866 211 ночей, что на 58 346 ночей (6,3%) меньше, чем в 2019 году. Средняя продолжительность пребывания составила 1,84 дня, что на 0,14 дня меньше, чем годом ранее. Таким образом, число туристов выросло, но их визиты стали короче, сообщает мэрия Пярну.

Среди всех гостей 56,1% составили иностранные туристы, а 43,9% - внутренние путешественники. В сравнении с 2023 годом число туристов в Пярнумаа увеличилось на 10,9%.

Из всех прибывших 82,6% остановились в городских гостиницах, а 17,4% - в размещениях за пределами Пярну. В сравнении с предыдущим годом количество туристов, выбравших городские отели, увеличилось на 8,4%, а в гостиницах области - на 25,5%. Число ночевок в городе выросло лишь на 0,6%, тогда как в области оно увеличилось на 21,6% по сравнению с 2023 годом.

«Рост количества ночевок в районе за пределами Пярну - это положительный тренд, который способствует равномерному развитию всего региона. Также перемещение туристов за пределы города увеличивает среднюю продолжительность их пребывания», - отметила руководитель отдела развития туризма в мэрии Пярну Анника Раадик.

Наибольший прирост среди иностранных гостей продемонстрировали туристы из Латвии, их число увеличилось на 31%. Латвийцы составили 41% от всех туристов и чаще всего посещали Пярну в июне и декабре. 86% латышей выбирали размещение в городе, а 14% - в области. Всего латвийские туристы провели 24% от всех ночевок в регионе, в среднем оставаясь на 1,42 ночи.