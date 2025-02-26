Согласно данным Департамента статистики, в 2024 году в гостиницах и других средствах размещения Пярнумаа остановились 470 481 турист, что на 5,3% больше, чем в 2019 году, до начала кризиса.
Рекордный турпоток: в 2024 году Пярнумаа посетило больше туристов, чем до пандемии
Всего туристы провели в регионе 866 211 ночей, что на 58 346 ночей (6,3%) меньше, чем в 2019 году. Средняя продолжительность пребывания составила 1,84 дня, что на 0,14 дня меньше, чем годом ранее. Таким образом, число туристов выросло, но их визиты стали короче, сообщает мэрия Пярну.
Среди всех гостей 56,1% составили иностранные туристы, а 43,9% - внутренние путешественники. В сравнении с 2023 годом число туристов в Пярнумаа увеличилось на 10,9%.
Из всех прибывших 82,6% остановились в городских гостиницах, а 17,4% - в размещениях за пределами Пярну. В сравнении с предыдущим годом количество туристов, выбравших городские отели, увеличилось на 8,4%, а в гостиницах области - на 25,5%. Число ночевок в городе выросло лишь на 0,6%, тогда как в области оно увеличилось на 21,6% по сравнению с 2023 годом.
«Рост количества ночевок в районе за пределами Пярну - это положительный тренд, который способствует равномерному развитию всего региона. Также перемещение туристов за пределы города увеличивает среднюю продолжительность их пребывания», - отметила руководитель отдела развития туризма в мэрии Пярну Анника Раадик.
Наибольший прирост среди иностранных гостей продемонстрировали туристы из Латвии, их число увеличилось на 31%. Латвийцы составили 41% от всех туристов и чаще всего посещали Пярну в июне и декабре. 86% латышей выбирали размещение в городе, а 14% - в области. Всего латвийские туристы провели 24% от всех ночевок в регионе, в среднем оставаясь на 1,42 ночи.
Финские туристы, традиционно являющиеся основой зарубежного рынка Пярнумаа, наоборот, продемонстрировали небольшое снижение - их количество сократилось на 1% по сравнению с 2023 годом, составив 39% от общего числа иностранных гостей.
Финны чаще всего приезжали в мае, июне и сентябре. Однако их доля в общем числе ночевок среди иностранных туристов остается самой высокой - 48%, в среднем они оставались в регионе на 2,63 ночи. Среди других иностранных гостей наибольшее число туристов прибыло из Литвы, Швеции, Германии и Польши.
«В соответствии с новой туристической стратегией мы продолжим работу по повышению узнаваемости региона в Финляндии и Латвии, но также уделим внимание нишевому туризму, чтобы снизить зависимость от двух ключевых рынков», - пояснила Анника Раадик.
В 2024 году в разгар туристического сезона, в июле и августе, в Пярнумаа работало 165 гостиниц и средств размещения, а в январе, сезон с низким турпотоком, - 98. Количество гостиниц летом увеличилось, тогда как зимой сократилось. В разгар сезона в отелях было 3351 номер и 8304 койко-места, а зимой - 2375 номеров и 5447 койко-мест.
Средняя загруженность гостиниц за год составила 43%, в летний сезон - 54%, а в зимний - 39%. Стоимость проживания в среднем составляла 43 евро за ночь на человека, что примерно на одно евро выше, чем в 2023 году.