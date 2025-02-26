В редакцию портала Järva Teataja поступила информация, что вечером 25 февраля в Пайде на человека напали с ножом. Согласно источнику, это могла быть ссора между пьяными, кульминацией которой стало использование ножа и обращение потерпевшего за медицинской помощью.
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Пьянка закончилась поножовщиной, после возвращения потерпевшего из больницы домой ссора вспыхнула с новой силой
Следователь по особым делам Аннела Ээсмаа подтвердила, что 25 февраля в 17:30 в полицию поступил вызов в многоквартирный дом на улице Ристику в Пайде.