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Пьянка закончилась поножовщиной, после возвращения потерпевшего из больницы домой ссора вспыхнула с новой силой

Перевод: Павел Соболев
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Ссора пьяных мужчин в Пайде привела к использованию ножа. Иллюстративное фото.
Ссора пьяных мужчин в Пайде привела к использованию ножа. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik / Postimees

В редакцию портала Järva Teataja поступила информация, что вечером 25 февраля в Пайде на человека напали с ножом. Согласно источнику, это могла быть ссора между пьяными, кульминацией которой стало использование ножа и обращение потерпевшего за медицинской помощью.

Следователь по особым делам Аннела Ээсмаа подтвердила, что 25 февраля в 17:30 в полицию поступил вызов в многоквартирный дом на улице Ристику в Пайде.

«На месте выяснилось, что телесные повреждения получил 52-летний мужчина, который был доставлен в больницу для уточнения характера травм, но вскоре был выписан на домашнее лечение, - пояснила Ээсмаа. - Однако нарушение спокойствия соседей продолжалось, и полиция приняла решение доставить троих участников происшествия (в возрасте 52, 40 и 42 лет) в полицейский участок для выяснения обстоятельств».

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