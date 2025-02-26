Пьянка закончилась поножовщиной, после возвращения потерпевшего из больницы домой ссора вспыхнула с новой силой

Следователь по особым делам Аннела Ээсмаа подтвердила, что 25 февраля в 17:30 в полицию поступил вызов в многоквартирный дом на улице Ристику в Пайде.

«На месте выяснилось, что телесные повреждения получил 52-летний мужчина, который был доставлен в больницу для уточнения характера травм, но вскоре был выписан на домашнее лечение, - пояснила Ээсмаа. - Однако нарушение спокойствия соседей продолжалось, и полиция приняла решение доставить троих участников происшествия (в возрасте 52, 40 и 42 лет) в полицейский участок для выяснения обстоятельств».