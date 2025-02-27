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После 50 тебя списывают со счетов: предрассудки мешают людям зрелого возраста реализоваться на рынке труда

Перевод: Ева Ойжинская
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54-летняя Катри признается, что готова работать, пока позволяет здоровье, но даже получить приглашение на собеседование оказывается непростой задачей, не говоря уже о трудоустройстве.
54-летняя Катри признается, что готова работать, пока позволяет здоровье, но даже получить приглашение на собеседование оказывается непростой задачей, не говоря уже о трудоустройстве. Фото: Eero Vabamägi

Трудоспособное население Эстонии постепенно стареет, но даже в пенсионном возрасте люди могут вносить значительный вклад в работу компаний и учреждений. Несмотря на это, многие руководители, которые превозносят молодость, предпочитают не учитывать их потенциал. Почему же образованные и опытные специалисты так часто остаются не у дел?

Рут Вахтрас на протяжении многих лет работала днем и ночью, практически без передышки: в качестве руководителя инвестиционных проектов в Фонде развития предпринимательства (EAS) она помогла привлечь в Эстонию несколько промышленных предприятий из Европы, что принесло стране миллионы евро. Однако со временем Рут начала ощущать все большее давление: объем работы постоянно рос, ответственность увеличивалась, а требования становились все жестче.

Рут Вахтрас в то время, когда она еще работала руководителем инвестиционных проектов в EAS.
Рут Вахтрас в то время, когда она еще работала руководителем инвестиционных проектов в EAS. Фото: Личный архив
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