После 50 тебя списывают со счетов: предрассудки мешают людям зрелого возраста реализоваться на рынке труда

54-летняя Катри признается, что готова работать, пока позволяет здоровье, но даже получить приглашение на собеседование оказывается непростой задачей, не говоря уже о трудоустройстве.

Трудоспособное население Эстонии постепенно стареет, но даже в пенсионном возрасте люди могут вносить значительный вклад в работу компаний и учреждений. Несмотря на это, многие руководители, которые превозносят молодость, предпочитают не учитывать их потенциал. Почему же образованные и опытные специалисты так часто остаются не у дел?