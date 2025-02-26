Кроме того, США могут инвестировать в инфраструктуру Украины, в частности порты, в рамках будущего соглашения. Рассматривается вариант, согласно которому Вашингтон и Киев могли бы создать совместный инвестиционный фонд, из которого финансировалось бы восстановление страны.

Украинское правительство прогнозирует, что восстановление страны будет стоить 500 млрд долларов. Такую оценку к третьей годовщине полномасштабного вторжения огласил премьер Денис Шмыгаль.

Кроме всего прочего, Украине нужно будет восстанавливать свою энергетику и дороги, что потребует дополнительных средств.

Иностранные и украинские эксперты оценивали стоимость этих проектов еще до вступления в должность Дональда Трампа. Им понадобится время, чтобы переосмыслить, что из этого останется актуальным в новом мировом порядке. И сколько именно поддержки окажут ЕС, Великобритания, Канада - все те партнеры Украины, которые готовы помогать ей и дальше.

«Украина может рассчитывать на поддержку в размере, скажем, 300 миллиардов долларов - это стоимость замороженных активов России. Кроме того, есть еще 76 млрд, которые уже были выделены союзниками и партнерами», - объясняет Тимофей Милованов.

«Когда решили восстанавливать наш дом, думали: откуда можно рассчитывать на какие-то деньги? Но жизнь продолжается, у меня нет ответа, но я точно знаю, что нельзя жить в хаосе, потому что он порождает новый хаос. Руины порождают руины», - говорит киевлянка Елена Чумакова.

Во многих окнах в ее многоэтажке на проспекте Лобановского вечером горит свет. Еще год или полтора назад некоторые из них были всегда темными. В морозную киевскую ночь, когда за этими окнами снова и снова раздаются взрывы сбитых дронов, это дает надежду, вопреки всему.