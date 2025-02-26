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СПРОС ОГРОМЕН Латвиец планировал продать органы своей соотечественницы

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Торговля органами. Иллюстративное фото.
Торговля органами. Иллюстративное фото. Фото: Apollo

У портала Apollo.lv появилась неофициальная информация, проливающая свет на пугающее и, как утверждается, заранее тщательно спланированное преступление. По данным источника, латвиец решил убить свою соотечественницу, чтобы продать ее органы. В ванной были разложены пластиковые пакеты, рядом находились другие подготовленные предметы - все указывало на детально продуманный план. Но что-то пошло не так. Этот случай заставляет задуматься о проблеме торговли людьми и незаконного изъятия органов не только в мировом масштабе, но и в Латвии. Какова ситуация в стране?

Решение, спасшее ей жизнь

Согласно неофициальной информации, оказавшейся в распоряжении Apollo.lv, знакомство латвийца и его потенциальной жертвы состоялось через приложение Tinder. После общения в сети женщина решила прилететь в Париж, где, как утверждал мужчина, он живет.

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