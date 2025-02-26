СПРОС ОГРОМЕН Латвиец планировал продать органы своей соотечественницы

У портала Apollo.lv появилась неофициальная информация, проливающая свет на пугающее и, как утверждается, заранее тщательно спланированное преступление. По данным источника, латвиец решил убить свою соотечественницу, чтобы продать ее органы. В ванной были разложены пластиковые пакеты, рядом находились другие подготовленные предметы - все указывало на детально продуманный план. Но что-то пошло не так. Этот случай заставляет задуматься о проблеме торговли людьми и незаконного изъятия органов не только в мировом масштабе, но и в Латвии. Какова ситуация в стране?