Премьер Михал не хочет сдавать своего министра, а разработчики ветряных парков добиваются пересмотра условий

Михал не дал прямого ответа на вопрос о том, должна ли Алендер уйти в отставку, и заявил, что задача министра климата - распространять информацию. Вопрос возник из-за противоречивых данных о планах в энергетике, которые Министерство климата опубликовало на прошлой неделе. На их основе правительство пыталось обосновать субсидии в 2,6 миллиарда евро на строительство морских ветропарков. Министр климата Йоко Алендер тогда же объявила, что тендер на морские ветряные парки и решение о субсидиях переносятся на следующий год.