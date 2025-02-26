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Премьер Михал не хочет сдавать своего министра, а разработчики ветряных парков добиваются пересмотра условий

Перевод: Ева Ойжинская
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Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Tairo Lutter

Во время информационного часа Рийгикогу в среду, 26 февраля, премьер-министру Кристену Михалу (Партия реформ) был задан вопрос: должна ли министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) уйти в отставку из-за путаницы, возникшей в энергетическом секторе?

Михал не дал прямого ответа на вопрос о том, должна ли Алендер уйти в отставку, и заявил, что задача министра климата - распространять информацию. Вопрос возник из-за противоречивых данных о планах в энергетике, которые Министерство климата опубликовало на прошлой неделе. На их основе правительство пыталось обосновать субсидии в 2,6 миллиарда евро на строительство морских ветропарков. Министр климата Йоко Алендер тогда же объявила, что тендер на морские ветряные парки и решение о субсидиях переносятся на следующий год.

Теперь Михал ожидает от Йоко Алендер выполнения трех задач. Во-первых, продвижения тендеров на строительство наземных ветряных парков. Это касается предусмотренной правительством меры поддержки, в рамках которой планируется провести тендер на 2 ТВт наземной ветроэнергии с дотацией 20 евро за один МВт-ч. Согласно нынешним оценкам, это обойдется эстонским гражданам и предприятиям в 240 миллионов евро. При этом ряд разработчиков наземных ветряных парков, включая TMV Green, считают государственные субсидии вмешательством в рынок и заявляют, что могут и готовы строить ветряные парки без поддержки.

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