Речь президента Алара Кариса по случаю Дня независимости стала не просто выступлением по случаю торжества - в ней были и достойные внимания мысли касательно будущего страны, и острая критика безграмотных решений правительства, пишет председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Основное внимание было уделено, разумеется, безопасности - однако не столько с военной точки зрения, сколько с позиции многих людей. И здесь глава государства высказал несколько мыслей, созвучных тем, которые уже долгое время пытается донести Центристская партия.
Безопасность напрямую связана с экономикой
Не случайно, подняв тему безопасности, президент напомнил печальный факт: сегодня каждый третий житель Эстонии живет в относительной или абсолютной бедности, люди с трудом сводят концы с концами. Если связать это с другой мыслью президента - о том, что эстонское государство рождается каждый день благодаря нашим ежедневным усилиям, становится очевидной связь между экономикой и безопасностью. Однако правительство об этой связи почему-то постоянно умалчивает.
Алар Карис подчеркнул, что финансирование обороноспособности, безусловно, важно, однако способность и воля к обороне создаются не цифрами - гораздо важнее содержание, которое скрывается за этими цифрами, например, насколько комфортно каждый человек ощущает себя в своем доме. А это, в свою очередь, зависит от экономики, которая, несмотря на усилия людей и предпринимателей, уже долгое время стоит на месте.
Президент недвусмысленно дал понять, что залогом обеспечения обороноспособности является сильная жизнеспособная экономика. Можно сколько угодно повышать долю расходов на оборону, однако объем ВВП зависит от экономического роста. В то же время люди в большей степени готовы думать о ценностях (сюда относится и готовность защищать свою страну), если удовлетворены их базовые потребности, и забота о выживании не стоит на первом месте.
Последние правительства подверглись довольно прямолинейной критике со стороны президента как за разрастание бюрократии, так и отмену культуры общественных дебатов. Очень точным было высказывание о том, что на пути предпринимателей устновлено множество дорожных знаков, а армии чиновников занимаются «административным издевательством». Алар Карис также подчеркнул, что для снижения напряженности в обществе необходимо проявлять терпимость к различным точкам зрения - ведь национальная идентичность заключается не в единой идеологии, а в способности разных мировоззрений сосуществовать.
Необходимо слушать людей
Единство заключается в том, чтобы никто не был исключен из участия в общественной дискуссии. К сожалению, мы уже несколько лет наблюдаем, как правящие партии пытаются заставить замолчать несогласных не только среди населения, но и экспертов - подобное не так давно имело место в сфере энергетики.
Радует, что президент подчеркнул важность энергетической безопасности. Хотя правительство и успело навесить на всех противников своего энергетического плана ярлыки, окрестив их гастролирующими активистами или прокремлевскими активистами, президент подчеркнул, что сфера энергетики нуждается в комплексном подходе и что неприемлемо отдавать предпочтение какой-то одной технологии, навязывая потребителям долгосрочные обязательства. Алар Карис призвал использовать в энергетике основанный на научных данных и расчетах подход, и Центристская партия полностью поддерживает этот призыв. Хотелось бы надеяться, что теперь, когда эти мысли были озвучены президентом, у правительства не хватит бесстыдства начать клеймить и его, и мы наконец сможем начать содержательную дискуссию на тему ветропарков и энергетики в целом.
Хотя президент не стал слишком вдаваться в подробности и не остановился на теме полезных ископаемых, все же хочется надеяться, что он установил четкие правила последующих дебатов: вопросы должны обсуждаться по существу, а жители и эксперты должны быть вовлечены в процесс обсуждения. Даже в том случае, если их мнения не нравятся представителям коалиции.
Нам также необходима общественная дискуссия и на чувствительные темы, например, о том, как распоряжаться природными ресурсами. И действительно ли у власть предержащих есть право принимать решения о будущем этих ресурсов без широкого обсуждения?
Нельзя бездумно менять Конституцию
Затронул президент и тему избирательного права, и здесь озвученная им позиция полностью созвучна с позицией Центристской партии: поспешное и необдуманное изменение Конституции всего за несколько месяцев до выборов подорвет доверие к эстонскому государству как среди его жителей, так и на международном уровне. Хотя инициаторы этого изменения пытаются оправдать свои намерения заботой о безопасности, Алар Карис прямо заявил, что изменение избирательной системы в том виде, в котором его планируют, и вдобавок в нынешнее турбулентное время как раз-таки нанесет ущерб безопасности.
Центристское мировоззрение заключается в поиске точек соприкосновения и объединении разных групп общества, в создании противовеса радикальным позициям. Это не означает колебаний между противоположными мнениями, напротив, подразумевает наличие четких позиций и реалистичных путей осуществления целей. Исходя из этого, можно сказать, что нынешняя речь президента была составлена в центристском духе, и мы благодарны, что за счет авторитета главы государства столь важные идеи получили дополнительный вес в обществе.