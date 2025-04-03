Обещанные Таллиннскому порту многомиллионные инвестиции от людей, сбежавших из России в Лондон, могут обернуться огромными убытками. Проект, который изначально выглядел очень сомнительно, действительно оказался пустышкой. Руководство порта говорит, что инвестициям помешали пандемия и геополитика.

В ноябре прошлого года произошло на первый взгляд вполне тривиальное событие - суд объявил о банкротстве MPG AgroProduction OÜ. Необычности банкротству придает то, что оно накопило долгов перед Tallinna Sadam AS на сумму 3,5 миллионов евро, прежде чем государственный порт подал в суд заявление о его банкротстве.