Подравшийся с подопечным тренер сборной Латвии по биатлону подал в отставку

После того как дело стало достоянием гласности, Байба Бендике, спутница жизни Брициса и член женской сборной Латвии, рассказала, что утром 20 февраля Расторгуевс заявил, что кто-то из сборной Латвии украл его лыжи. По ее словам, члены сборной Латвии были в замешательстве, поскольку лыжи принадлежат выделяющему сборной экипировку производителю Fisher, кроме того, Расторгуевс высказывал обвинения по поводу событий, произошедших еще на соревнованиях 2024 года.