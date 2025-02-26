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Подравшийся с подопечным тренер сборной Латвии по биатлону подал в отставку

Перевод: Павел Соболев
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Андрейс Расторгуевс.
Андрейс Расторгуевс. Фото: Scanpix / via REUTERS

В понедельник разразился скандал в латвийском спорте: лучший биатлонист Латвии Андрейс Расторгуевс заявил, что во время чемпионата мира он был избит тренером латвийской сборной Ильмарсом Брицисом. Сегодня стало известно, что Брицис подал в отставку.

После того как дело стало достоянием гласности, Байба Бендике, спутница жизни Брициса и член женской сборной Латвии, рассказала, что утром 20 февраля Расторгуевс заявил, что кто-то из сборной Латвии украл его лыжи. По ее словам, члены сборной Латвии были в замешательстве, поскольку лыжи принадлежат выделяющему сборной экипировку производителю Fisher, кроме того, Расторгуевс высказывал обвинения по поводу событий, произошедших еще на соревнованиях 2024 года.

«Я пошел в комнату тренера, чтобы поговорить с ним. Он вытолкнул меня из комнаты и начал размахивать руками. Я потребовал вернуть мне лыжи, сказав, что иначе я свяжусь с другими инстанциями, которые расследуют этот вопрос», - сказал Расторгуевс.

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