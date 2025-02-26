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У бесплодных мужчин в пять раз больше генетических мутаций, связанных с опухолями, чем у фертильных

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В ходе исследования ученые из Тартуского университета проанализировали генетический материал более 500 мужчин, бесплодных по неизвестным причинам.
В ходе исследования ученые из Тартуского университета проанализировали генетический материал более 500 мужчин, бесплодных по неизвестным причинам. Фото: Andero Kalju

Исследование, проведенное учеными Тартуского университета, показало, что у бесплодных мужчин почти в пять раз чаще встречаются генетические изменения, связанные с семейными формами опухолей, чем у фертильных мужчин.

Ранее исследования уже демонстрировали, что мужчины с низким количеством сперматозоидов в два раза чаще заболевают раком в течение жизни. Также было установлено, что их родственники также имеют более высокий риск развития онкологических заболеваний, рассказала один из авторов исследования, младший научный сотрудник кафедры генетики человека Тартуского университета Ану Валкна.

Чтобы определить возможную генетическую предрасположенность, исследователи совместно с клиникой мужского здоровья Клиникума Тартуского университета изучили генетический материал более 500 мужчин, страдающих бесплодием по неустановленным причинам.

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