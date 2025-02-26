У бесплодных мужчин в пять раз больше генетических мутаций, связанных с опухолями, чем у фертильных

Ранее исследования уже демонстрировали, что мужчины с низким количеством сперматозоидов в два раза чаще заболевают раком в течение жизни. Также было установлено, что их родственники также имеют более высокий риск развития онкологических заболеваний, рассказала один из авторов исследования, младший научный сотрудник кафедры генетики человека Тартуского университета Ану Валкна.