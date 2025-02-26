Ср, 26.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Дания запрещает мобильные телефоны в школах

Перевод: Валерия Ермакова
Copy
Смартфон
Смартфон Фото: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

Правительство Дании запретило использование смартфонов в школах и кружках по интересам, следуя рекомендациям Комиссии по вопросам благополучия детей. Согласно новому закону, ученикам в возрасте от 7 до 16 лет запрещено приносить телефоны в школу, сообщает The Guardian.

Это решение стало поворотным моментом для правительства, которое ранее выступало против запрета. Тем временем все больше европейских стран вводят строгие ограничения на использование смартфонов детьми.

Комиссия, созданная премьер-министром Метте Фредериксен, изучала растущее недовольство молодежи и предупреждала об опасности чрезмерного увлечения цифровыми технологиями. Среди 35 предложенных мер она рекомендовала запрет на использование телефонов в школах, а также возрастное ограничение, согласно которому детям младше 13 лет не следует покупать смартфоны и другие гаджеты.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх