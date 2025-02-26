Дания запрещает мобильные телефоны в школах

Это решение стало поворотным моментом для правительства, которое ранее выступало против запрета. Тем временем все больше европейских стран вводят строгие ограничения на использование смартфонов детьми.

Комиссия, созданная премьер-министром Метте Фредериксен, изучала растущее недовольство молодежи и предупреждала об опасности чрезмерного увлечения цифровыми технологиями. Среди 35 предложенных мер она рекомендовала запрет на использование телефонов в школах, а также возрастное ограничение, согласно которому детям младше 13 лет не следует покупать смартфоны и другие гаджеты.