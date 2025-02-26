Правительство Дании запретило использование смартфонов в школах и кружках по интересам, следуя рекомендациям Комиссии по вопросам благополучия детей. Согласно новому закону, ученикам в возрасте от 7 до 16 лет запрещено приносить телефоны в школу, сообщает The Guardian.
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Дания запрещает мобильные телефоны в школах
Это решение стало поворотным моментом для правительства, которое ранее выступало против запрета. Тем временем все больше европейских стран вводят строгие ограничения на использование смартфонов детьми.