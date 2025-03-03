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Иммунитет Эстонии под угрозой: вспышки опасных заболеваний - вопрос времени

Вакцинация детей от 5 лет против COVID-19 в Центре семейных врачей Линнамыйза. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics
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Вакцинация превратилась из вопроса медицинского в мировоззренческий. В странах, где уровень детской смертности десятилетиями был исчезающе мал, ситуация может резко ухудшиться из-за массового отказа родителей от прививок для детей. В Эстонии коллективный иммунитет, защищающий от многих опасных заболеваний, уже под угрозой. Это может обернуться катастрофой для маленькой страны.

«Вакцинация и коллективный иммунитет подарили людям роскошь считать, что прививаться не нужно. У этого тренда будут последствия и для кого-то они станут необратимыми. Крышка гроба - это не дверь, обратно не вернуться», - сказал мне знакомый медик, который всеми силами пытается убеждать людей в необходимости прививок.

Статистика подтверждает, что работа врачей, которые пропагандируют профилактику опасных инфекционных болезней при помощи прививок, стала сражением Сизифа с камнем, который все равно упорно катится вниз. Желание людей слушать врачей и доверять им падает, и это характерно не только для Эстонии.

Недавно британское издание Financial Times пришло к выводу, что скептицизм к вакцинации становится частью более широких политических движений против правительств и элит. Это подтверждает, например, назначение противника вакцинации Роберта Кеннеди на пост министра здравоохранения в США. 

Нааряду с антииммиграционной повесткой AfD активно пропагандировала отказ отпрививок. В период пандемии COVID-19 партия организовала мощное движение против локдаунов и прививок, благодаря чему привлекла много новых сторонников. Рост рейтинга партии свидетельствует о растущей популярности скептицизма к вакцинации.

Антивакцинальное движение привлекает избирателей, разочарованных в традиционных партиях и официальных институтах. Из-за политизации вопроса убеждать людей делать прививки становится сложнее, поскольку многие связывают отношение к вакцинам с полным пакетом своих политических убеждений.

Двое протестующих держат немецкий флаг с надписью «Свобода - Основные права - Конституция» во время демонстрации немецкого движения «Querdenker», которое протестовало против ограничений в период пандимии. 6 ноября 2021 года, Лейпциг, Германия.
Двое протестующих держат немецкий флаг с надписью «Свобода - Основные права - Конституция» во время демонстрации немецкого движения «Querdenker», которое протестовало против ограничений в период пандимии. 6 ноября 2021 года, Лейпциг, Германия. Фото: STRINGER/AFP

В Эстонии особенно активно протестовала против вакцинации от COVID-19 партия EKRE, хотя при этом большинство руководителей партии сами были привиты. Правительственные меры в период пандемии подстегнули отказников.

Почему это путь к катастрофе? Если вспышек заболеваний нет, то зачем прививки?Очень короткий ответ на вопрос таков: отсутствие многих опасных заболеваний в нашей жизни достигнуто именно благодаря массовой вакцинации и выработке коллективного иммунитета.

Но это обратимый процесс. Если количество вакцинированных людей будет снижаться, то количество тяжелых протеканий заболевания и смертей от болезней, которые сейчас предотвращаются вакцинами, будет расти. 

Насколько это серьезная угроза на сегодня? Почему люди перестали верить врачам и отказываются от вакцин? Что с этим делать и есть ли успешные практики переубеждения антиваксеров? Разберемся с этими вопросами подробнее. 

Программа иммунизации в Эстонии

С 1 февраля 2024 года в Эстонии действует программа иммунизации, согласно которой население вакцинируют против 14 инфекционных заболеваний: туберкулёз, вирусный гепатит B, ротавирусная инфекция, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, инфекция, вызванная вирусом папилломы человека (HPV), эпидемический паротит (свинка), краснуха, корь, Haemophilus influenzae типа b (Hib), грипп и COVID-19.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Имре Каас объяснил, что новорождённых в Эстонии вакцинируют против туберкулёза уже в роддоме, а остальные прививки делают семейные врачи или медсёстры.

Вакцинацию школьников и подростков организует школьная медсестра. В школе проводится ревакцинация учащихся против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, краснухи, эпидемического паротита и кори, а девочек вакцинируют против вируса папилломы человека. 

Формирование и поддержание иммунного фона населения необходимо до тех пор, пока заболевание не будет полностью ликвидировано. Сегодня действует рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения уровень охвата детской вакцинацией.

Против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита и полиомиелита он составляет 95,0%, а против коклюша - 90,0%. Если охват вакцинацией ниже или распределяется неравномерно, то возможна дальнейшее распространение возбудителей инфекции и вспышки заболеваний

Что такое коллективный иммунитет

Политика вакцинации в государстве направлена ​​на создание иммунитета к предотвратимым заболеваниям. Кроме индивидуальной защиты от заболевания, политики вакцинации также направлены на обеспечение сообщества в целом коллективным иммунитетом.

Коллективный иммунитет базируется на том, что патогену труднее распространяться, когда значительная часть населения имеет иммунитет против него. Это в свою очередь снижает влияние инфекционного заболевания на общество.

Так вакцины защищают в том числе тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям, например, из-за иммунных нарушения. Однако для того, чтобы коллективный иммунитет был эффективным для населения, большинство тех, кто имеет право на вакцинацию, должны быть вакцинированы.

Коллективный иммунитет Эстонии под угрозой

В Эстонии уровень вакцинации до рекомендованного ВОЗ уже не дотягивает. По данным Департамента здоровья охват вакцинацией против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, Hib и вирусного гепатита-B среди 2-летних детей в списках семейных врачей по состоянию на 31.12.2024 составляет в среднем 85,37 %.

Охват вакцинацией против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, Hib и вирусного гепатита B среди 2-летних детей по состоянию на 31.12.2024 года.
Охват вакцинацией против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, Hib и вирусного гепатита B среди 2-летних детей по состоянию на 31.12.2024 года. Фото: Департамент здоровья

Охват вакцинацией против кори, эпидемического паротита и краснухи среди 2-летних в списках семейных врачей по состоянию на 31.12.2024 года составляет в среднем 85,36 %.

Охват вакцинацией против кори, эпидемического паротита и краснухи среди 2-летних по состоянию на 31.12.2024 года.
Охват вакцинацией против кори, эпидемического паротита и краснухи среди 2-летних по состоянию на 31.12.2024 года. Фото: Департамент здоровья

Программа у нас есть, но выполняется она все хуже. По словам профессора микробиологии Тартуского университета Ирьи Лутсар, уровень вакцинации детей после пандемии коронавируса снизился по всей Европе, но в Эстонии особенно заметно.

«Например, от коклюша вакцинировано около 70% детей до года, а среди школьников этот показатель еще ниже. Такие низкие уровни естественным образом влияют и на коллективный иммунитет», - говорит профессор.

«Коклюш, например, очень заразен, и для достижения иммунитета населения должно быть вакцинировано как минимум 90% жителей. Наибольшую опасность отказ от прививок представляет для самого ребенка. Большинство вакцин не могут полностью исключить распространение патогенов, но они очень эффективны для предотвращения тяжелого течения заболевания».

Профессор Тартуского университета Ирья Лутсар

Такое же беспокойство падение вакцинации вызывает и у профессора клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметса. «Среди всех 14-летних подростков уровень иммунизации против кори, эпидемического паротита и краснухи составляет 73%, а в Ляэнемаа, Хийумаа и Пылвамаа - менее 60%. Среди 16-летних уровень вакцинации против дифтерии, столбняка и коклюша на Хийумаа составляет всего 49%, а в Валгамаа - 52%».

При этом нельзя сказать, что заболевания нет: в 2018–2019 годах в Европе были зарегистрированы сотни тысяч случаев кори и более 30 смертельных исходов. В Эстонии в 2019 году зарегистрировано 27 случаев кори, большинство из которых были завозными.

Профессор Тойво Майметс.
Профессор Тойво Майметс. Фото: Sille Annuk

«Во время пандемии COVID-19 благодаря исследованиям нам было точно известно, сколько в Эстонии противников вакцинации, и этот показатель составлял 10-12%, - говорит Майметс. - Не думаю, что он существенно изменился за последние пару лет. Если к 10-12% противников вакцинации добавить 5% тех, кому можно не прививаться по медицинским показаниям, становится очевидно, что одними информационными кампаниями и другими подобными мерами ситуацию не взять под контроль». 

Почему люди отказываются от прививок? 

В последние несколько лет в Эстонии количество отказов растет на 0,1–0,4 % по различным вакцинам. Самые распространенные причины отказа от вакцинации - это недооценка риска для здоровья и масса антинаучных мифов, которые становятся очень популярны из-за распространения в соцсетях. 

Например, многие люди убеждены, что грипп - это лёгкое заболевание, вероятности заражения вирусным гепатитом-В и дифтерией больше нет, а корь и краснуха - это болезни, которыми нужно переболеть, чтобы получить пожизенный иммунитет. 

Ученые настаивают, что это ошибочные суждения. Вакцинироваться гораздо безопаснее, чем переболеть. Вакцинация - безусловно, менее нагрузочный и более безопасный способ получения иммунитета, чем перенесённое инфекционное заболевание.

Еще один распространенный миф состоит в том, что вакцинация ослабляет иммунную систему. На самом деле наоборот - вакцинация активирует и тренирует иммунную систему, позволяя защитить организм от патогенов, с которыми мы раньше не сталкивались.

Вакцины не могут вызвать заболевание, так как содержат ослабленных или убитых возбудителей болезней или их части. Однако, в сети распространяется много ложной антинаучной информации об опасных для жизни побочных эффектах вакцин.

При этом люди без разбору пьют таблетки, которые покупают в аптеке без рецепта. Каждый препарат имеет перечень возможных побочных действий, но они редки. Вакцины - это биологические лекарства. 

Польза вакцин заключается в предотвращении инфекционных заболеваний и их осложнений, включая летальные случаи. Побочные эффекты вакцин в основном  лёгкие и быстро проходят. Серьёзные побочные эффекты случаются очень редко.

Вакцины не содержат опасных веществ, они состоят из активных и вспомогательных веществ. Активные вещества обеспечивают формирование иммунитета в организме человека. Вспомогательные вещества способствуют действию вакцины и обеспечивают её сохранность и стабильность.

Также нормально одновременное введение ослабленных живых и инактивированных вакцин. Это обеспечивает нормальную иммунную реакцию, не вызывает больше побочных эффектов, и происходит такое же образование антител, как и при введении моно-вакцин по отдельности.

1 марта 2025 года. Годовалый Ривер Джейкобс на руках у своей матери получает прививку от кори, краснухи и паротита в клинике вакцинациив Лаббоке, штат Техас. В Западном Техасе на сегодня уже более 150 подтвержденных случаев заболевания и один подтвержденный летальный исход.
1 марта 2025 года. Годовалый Ривер Джейкобс на руках у своей матери получает прививку от кори, краснухи и паротита в клинике вакцинациив Лаббоке, штат Техас. В Западном Техасе на сегодня уже более 150 подтвержденных случаев заболевания и один подтвержденный летальный исход. Фото: JAN SONNENMAIR/Getty Images via AFP

Что делать с массовыми отказами от вакцинации?

Цифры о вакцинации свидетельствуют о том, что одной лишь просветительской работой не решить эту проблему. Сегодня многие страны сегодня применяют различные «мягкие» меры стимулирования.

Например, некоторые прививки являются обязательным условием для поступления ребёнка в детский сад или связаны с получением определённых пособий.

Последствия отказа от вакцинации - смерть

В 1990-х годах отказ от вакцинации против дифтерии привел к масштабным вспышкам в странах бывшего СССР, затронувшим более 50 000 человек.

В 2009–2010 годах в Болгарии произошла крупная вспышка кори, затронувшая более 24 000 человек, из которых 24 случая завершились летально.

В 2002 году Европейский регион ВОЗ был объявлен свободным от полиомиелита. Однако в 2010 году в Таджикистане вспыхнула крупная эпидемия полиомиелита. Всего заболели 475 человек, зарегистрировано 29 смертельных случаев.

Профессор Илья Лутсар говорит, что в советское время вакцинация не была обязательной формально, но от вакцин обычно не отказывались. «Большинство родителей не хотели, чтобы их дети болели тяжелыми инфекционными заболеваниями, и интересовались вакцинацией. Также доверие к медикам было высоким».

Однако стоит отметить, что в 1980-х годах и в Советском Союзе вакцинация стала крайне непопулярной. Это привело к серьезной вспышке дифтерии с высокой смертностью.

«Лично я не считаю, что мы должны вводить обязательную вакцинацию, - говорит Лутсар. - Это вызовет в обществе сопротивление и протесты».

По словам профессора Лутсар, в странах, где вводили обязательную вакцинацию, уровень привитости после этого значительно не увеличивался. По ее мнению лучший метод - это повышение осведомленности людей.

На наш вопрос о том, в чем заключается самая сложная проблема отказа от вакцинации и почему ее трудно решить, Ирья Лутсар ответила, что причин много и они разные.

Одни считают, что лучше переболеть инфекцией, чем делать прививку. Другие панически боятся побочных эффектов, которые постоянно раздувают сторонники теорий заговора.

«Еще одна причина в том, очевидно, что благодаря вакцинации и развитию медицины тяжелые инфекционные заболевания стали редкими, а смертность от них еще ниже. Это создало ложное чувство безопасности, будто инфекционные болезни либо исчезли, либо протекают легко», - считает Лутсар.

По словам профессора Майметса, уже сейчас в отделениях интенсивной терапии появляются дети, не привитые против наиболее распространённых инфекционных заболеваний.

«Если мы ничего не предпримем, это число, несомненно, возрастёт», - высказывает беспокойство ученый. - Сегодня в Эстонии около 25 тысяч детей остаются без защиты от опасных инфекционных заболеваний».

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