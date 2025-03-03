Иммунитет под угрозой: в Эстонии начнут умирать малыши - и это вопрос времени

Против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита и полиомиелита он составляет 95,0%, а против коклюша - 90,0%. Если охват вакцинацией ниже или распределяется неравномерно, то возможна дальнейшее распространение возбудителей инфекции и вспышки заболеваний

Что такое коллективный иммунитет

Политика вакцинации в государстве направлена ​​на создание иммунитета к предотвратимым заболеваниям. Кроме индивидуальной защиты от заболевания, политика вакцинации также направлена на обеспечение сообщества в целом коллективным иммунитетом.

Коллективный иммунитет базируется на том, что патогену труднее распространяться, когда значительная часть населения имеет иммунитет против него. Это в свою очередь снижает влияние инфекционного заболевания на общество.

Так вакцины защищают в том числе тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям, например, из-за иммунных нарушения. Однако для того, чтобы коллективный иммунитет был эффективным для населения, большинство тех, кто имеет право на вакцинацию, должны быть вакцинированы.