Иммунитет под угрозой: в Эстонии начнут умирать малыши - и это вопрос времени

Вакцинация превратилась из вопроса медицинского в мировоззренческий. В странах, где уровень детской смертности десятилетиями был исчезающе мал, ситуация может резко ухудшиться из-за массового отказа родителей от прививок для детей. В Эстонии коллективный иммунитет, защищающий от многих опасных заболеваний, уже под угрозой. Это может обернуться катастрофой для маленькой страны.
«Вакцинация и коллективный иммунитет подарили людям роскошь считать, что прививаться не нужно. У этого заблуждения будут последствия, и для кого-то они станут необратимыми. Крышка гроба - это не дверь, оттуда не вернуться», - сказал мне знакомый медик, который всеми силами пытается убеждать людей в необходимости прививок.
Статистика подтверждает, что работа врачей, которые пропагандируют профилактику опасных инфекционных болезней при помощи прививок, стала сражением Сизифа с камнем, который все равно упорно катится вниз. Желание людей слушать врачей и доверять им падает, и это характерно не только для Эстонии.
Недавно британское издание Financial Times пришло к выводу, что скептическое отношение к вакцинации становится частью более широких политических движений против правительств и элит. Это подтверждает, например, назначение противника вакцинации Роберта Кеннеди на пост министра здравоохранения США.
Наряду с антииммиграционной повесткой AfD активно пропагандировала отказ от прививок. В период пандемии COVID-19 партия организовала мощное движение против локдаунов и прививок, благодаря чему привлекла много новых сторонников. Рост рейтинга партии свидетельствует о растущей популярности скептицизма по отношению к вакцинации.
Антивакцинальное движение привлекает избирателей, разочарованных в традиционных партиях и официальных институтах. Из-за политизации вопроса убеждать людей делать прививки становится сложнее, поскольку многие связывают отношение к вакцинам с полным пакетом своих политических убеждений.
В Эстонии особенно активно протестовала против вакцинации от COVID-19 партия EKRE, хотя при этом в большинстве своем руководители партии сами были привиты. Правительственные меры в период пандемии подстегнули отказников.