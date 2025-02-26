Следователи Пыхьяского спасательного центра установили, что пожар, возникший почти две недели назад в квартире, расположенной в здании хостела на Мяннику-теэ в Таллинне, произошел из-за воспламенения аккумулятора электровелосипеда.
Спасательный департамент: причина масштабного пожара в таллиннском хостеле установлена
После пожара следователи выехали на место и выяснили, что возгорание в здании хостела началось в квартире на втором этаже. Эта квартира практически полностью сгорела, однако среди остатков сгоревшей мебели и вещей было обнаружено множество инструментов и различных аккумуляторов.
Более подробная информация была получена в ходе разговора с жильцом квартиры, доставленным в больницу после пожара. Выяснилось, что он в тот же день купил бывший в употреблении аккумулятор для электровелосипеда с целью зарядить электровелосипед.
Он принес устройство домой, положил аккумулятор вместе с сумкой на пол и начал ужинать. Несколько мгновений спустя он заметил искры, похожие на фейерверк, вылетающие из сумки. Мужчина пытался потушить сумку, но безуспешно. Одеяло, которое он накинул на сумку, мгновенно загорелось вместе со всеми остальными горючими предметами в квартире.
Руководитель отдела надзора за безопасностью Пыхьяского спасательного центра Айвар Кукк рассказал, что к покупке подержанного товара стоит подходить крайне критически.
«Кроме того, мы рекомендуем вам перед покупкой произвести визуальный осмотр товара: проверить наличие трещин, царапин, вздутий, а также следов коррозии на зарядных элементах. Если обнаружено что-то подозрительное, целесообразность покупки следует взвесить несколько раз, прежде чем проводить сделку».
Он добавил, что в рассматриваемом случае находившийся в использовании аккумулятор можно было показать профессиональном продавцу или специалисту по обслуживанию электросамокатов.
«У них есть навыки проверки емкости аккумулятора, а также скорости разряда, выполнения теста нагрузки и, конечно, проверки других вещей», - сказал Кукк.
Пожар в хостеле в Мяннику
12 февраля в 16:55 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ныммеской части Таллинна горит двухэтажное здание. Речь шла о здании на улице Мяннику-теэ, с авторемонтной мастерской на первом этаже и хостелом и гостевыми квартирами на втором этаже. Огонь был замечен на втором этаже.
Профессиональные спасатели Нымме, Лиллекюла, Кесклинна, Ласнамяэ, Кейла и Юри вместе с волонтерами Хюйруской команды отреагировали на событие на высшем уровне реагирования на чрезвычайные ситуации. Пожар был ликвидирован к 18:55.
В результате пожара четыре квартиры пришли в негодность, а весь коридор второго этажа был поврежден копотью. Из дома были эвакуированы более 20 человек, трое из них на машине Скорой помощи были доставлены в больницу для прохождения медицинского осмотра.