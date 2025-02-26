Спасательный департамент: причина масштабного пожара в таллиннском хостеле установлена

Пожар в хостеле в Мяннику

12 февраля в 16:55 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ныммеской части Таллинна горит двухэтажное здание. Речь шла о здании на улице Мяннику-теэ, с авторемонтной мастерской на первом этаже и хостелом и гостевыми квартирами на втором этаже. Огонь был замечен на втором этаже.

Профессиональные спасатели Нымме, Лиллекюла, Кесклинна, Ласнамяэ, Кейла и Юри вместе с волонтерами Хюйруской команды отреагировали на событие на высшем уровне реагирования на чрезвычайные ситуации. Пожар был ликвидирован к 18:55.

В результате пожара четыре квартиры пришли в негодность, а весь коридор второго этажа был поврежден копотью. Из дома были эвакуированы более 20 человек, трое из них на машине Скорой помощи были доставлены в больницу для прохождения медицинского осмотра.