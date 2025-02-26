Вотум недоверия министру климата провалился

За вотум проголосовал 21 депутат, против и воздержавшихся не было.

Инициаторами выступили в основном депутаты Центристской партии и EKRE, а также независимые политики Яак Валге, Лео Куннас и Калле Грюнталь. Всего была собрана 21 подпись, необходимая для инициирования вотума недоверия.

Парламентские фракции EKRE и Центристской партии инициировали вотум недоверия министру климата Йоко Алендер, так как она неоднократно и сознательно вводила общественность в заблуждение относительно плана строительства морского ветропарка на сумму 2,6 млрд евро.

«С этой огромной суммой связаны дезинформация, путаница и сокрытие информации, – заявил председатель фракции EKRE Мартин Хельме. - Мы считаем необходимым провести тщательное расследование всех обстоятельств, связанных с этим планом, и при необходимости возбудить уголовное дело. Министр климата Йоко Алендер была неоднократно уличена во лжи, поэтому должна взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку».

По словам председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, государство не может, основываясь на засекреченных данных, брать на себя миллиардные обязательства, покрывать которые в течение десятилетий придется налогоплательщикам.

«Мы должны быть уверены, что выгода от принимаемых в энергетике решений отразится на частных потребителях и предприятиях в виде электричества по доступной цене, а не обернется прибылью лишь для узкого круга разработчиков проекта. Под руководством министра климата в стране возник энергетический хаос, и очевидно, что Йоко Алендер не справляется с управлением энергетической политикой и поэтому должна уйти в отставку», - сказал Лаатс.

Мартин Хельме и Лаури Лаатс считают, что проводящая недальновидную и имеющую все признаки коррупции политику министр Алендер также, как и остальные члены правительства, должна нести ответственность за то, что наши предприятия утратили конкурентоспособность на международном рынке, а экономика Эстонии падает уже 11 кварталов подряд.

«Стране необходим новый ответственный министр климата», - добавили Лаатс и Хельме.