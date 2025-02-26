«Россия ведет себя как фашистская Германия»: 65-летняя учительница бежала из России с помощью своих учеников

Вспоминала Наталья Алексеевна и то, как в школах проводили выборы.

«У нас директор умная тетка была, - говорит учительница. - Она нам не говорила, за кого голосовать, но просила, чтобы мы приходили, чтобы явка была. Перед своим уходом с должности, когда до [президентских] выборов [24-го года] оставалось еще больше года, она сказала, что с ней уже начали говорить про эти выборы».

Сама Наталья Алексеевна в школьных избирательных комиссиях не работала, но некоторые ее коллеги - да. Учительница убеждена, что в первую очередь педагогов мотивировали деньги, которые платило государство. Точных сумм за несколько часов на подсчете бюллетеней учительница не знает, но предполагает, что коллегам платили в районе пяти тысяч рублей.

Наталья Алексеевна получала около 45 тысяч рублей. После трех часов дня она возвращалась домой, быстро обедала и садилась за частные занятия, заканчивая порой в районе девяти вечера.

***

Перед моим отъездом Наталья Алексеевна еще раз прогулялась со мной вокруг своего нового, хоть и временного дома. Когда я уже убирала ноутбук в рюкзак, она спросила, не останусь ли я пообедать, всё-таки общались мы долго, а ехать до Тулузы больше часа. Я вежливо отказалась: боялась вовремя не сдать арендованный автомобиль и получить штраф. Хотя, честно сказать, остаться хотелось, уж слишком с Натальей Алексеевной было тепло и приятно.

Как только я на пару километров отъехала от коммуны, где обосновалась бывшая школьная учительница из подмосковного Протвино, по крыше моего серенького авто застучали капли дождя.

Я вспомнила сказанные с долей иронии слова Натальи Алексеевны о том, что новое начинание в дождь - это всегда хорошо. Я не верю в приметы, но этот звук заставил меня улыбнуться.