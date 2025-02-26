В Вируской тюрьме предотвращена попытка самоубийства

Состояние здоровья заключенного проверили в больнице, после чего его вернули в тюрьму и обеспечили дополнительный надзор за ним.

«Наблюдение за психическим здоровьем заключенных, выявление и устранение риска членовредительства и возможного суицидального поведения, профилактика самоубийств очень важны для тюрем», - говорится в еженедельном обзоре тюремной службы.

По состоянию на 25 февраля в тюрьмах находится 1621 человек, что на 201 меньше, чем в аналогичный период прошлого года. За неделю количество заключенных в тюрьмах сократилось на пять человек. Из 1621 человека - 1292 осужденных и 329 арестованных. В тюрьмах открытого типа отбывают наказание 1539 мужчин, 82 женщины, 28 пожизненно осужденных и 3 несовершеннолетних.

В учреждениях уголовного надзора отбывают наказание 2793 человека, из них 63 несовершеннолетних и 390 - в возрасте 18-26 лет. 734 лицам назначены общественные работы, 106 человек находятся под электронным надзором. Эти данные отражают ситуацию по состоянию на 16 февраля.