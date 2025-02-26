Согласно информации, указанной в приказе, во время проверки будут не только смотреть, как проходят уроки, но и проверяться тетради учеников, их работы с урока или контрольные работы. Также будет проверяться ведение дневников. Оценка каждому ученику даваться не будет, эту информацию министерство будет использовать только в своих целях.

«Складывается ощущение, что министерство видит свою задачу только в организации нескончаемых проверок вместо того, чтобы наладить нормальное общение, например, организовать круглый стол, в рамках которого постараться услышать и понять проблемы, которые реально беспокоят учителей и директоров», - написал Алексей Евграфов на своей Facebook-странице, приводя слова Кристины Каллас.

Он также сообщил Rus.Postimees, что такая проверка вызывает много вопросов, ведь в министерстве работает советник по переходу на эстонский язык Пилле-Рийн Кристман, которая ездит по нарвским школам на регулярной основе.

«Сейчас, когда люди и так уже очень устали от всех дополнительных требований, такие проверки только повергнут в очередной стресс и никак не поспособствуют какой-либо поддержке в том, чтобы этот слабый переход на эстонский язык обучения был бы хоть как-то организован», - считает Евграфов.

По словам депутата, он не может не связывать это с грядущими муниципальными выборами, ведь ни для кого не секрет, что некоторые учителя школ являются и депутатами горсобрания.

«Меня смущает, что эта проверка организована только в Нарве. Ни один другой город этой проверке пока не подвержен, и это наводит на нехорошие мысли», - сказал Евграфов. Он добавил, что в Нарве есть проблемы с опорными специалистами, которых неоткуда взять, но город неоднократно сообщал об этом министерству, и это не должно быть новостью.

«У нас есть проблемы и с качеством образования, особенно в четвертых классах. Потому что знать эстонский язык и преподавать на нем - это абсолютно разные вещи. Боюсь, что те опасения, о которых мы говорили год назад, оправдываются. Говорить о том, что переход проходит гладко, мы никак не можем», - уверен член Рийгикогу.

По информации Кристины Каллас, в планах проверка именно учебных заведений Нарвы, но, министр пообещала организовать нечто похожее и в Кохтла-Ярве.