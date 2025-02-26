В школы Нарвы совсем скоро снова наведается Министерство науки и образования с масштабной проверкой сроком на два месяца. Правда, на этот раз проверяющие будут посещать учебные заведения без предупреждения.
Будут проверять тетради и дневники: в нарвские школы вновь нагрянет государственная проверка, но уже без предупреждения (2)
О том, что нарвские школы ожидают проверки, стало известно на инфо-часе, который прошел в Рийгикогу в среду. Министр образования и науки Кристина Каллас подписала приказ, согласно которому проверка пройдет с 3 марта по 2 мая. Проверка коснется первых и четвертых классов, где и произошел переход на эстонский язык обучения в этом году.
«У нас отсутствует информация о том, как проходит переход в муниципальных школах Нарвы и Кохтла-Ярве. Мы знаем только, как идут в государственных школах», - сказала на инфо-часе Кристина Каллас, отвечая на вопрос депутата Рийгикогу Алексея Евграфова, который также является председателем фракции Keskerakond в Нарвском городском собрании.
«Мы не будем предупреждать школы о времени и дате проверки, сотрудники учебных заведений будут проинформированы об этом по факту. Проверка начнется в начале марта, продлится два месяца, а ее целью является узнать, как проходит переход на эстонский язык обучения в первых и четвертых классах. Также по возможности мы хотим поддержать учителей в случае, если им нужна методика, дополнительные курсы или повышение квалификации языка», - сказала министр.
Она добавила, что вторая часть проверки будет касаться непосредственно руководств школ. Министерство хочет знать, какие шаги были или не были предприняты для того, чтобы переход на эстонский язык обучения проходил максимально эффективно.
Также Кристина Каллас выразила надежду, что в ходе проверки у министерства и города появится некая методика, которая поможет руководителям школ самостоятельно отслеживать процессы перехода.
Согласно информации, указанной в приказе, во время проверки будут не только смотреть, как проходят уроки, но и проверяться тетради учеников, их работы с урока или контрольные работы. Также будет проверяться ведение дневников. Оценка каждому ученику даваться не будет, эту информацию министерство будет использовать только в своих целях.
«Складывается ощущение, что министерство видит свою задачу только в организации нескончаемых проверок вместо того, чтобы наладить нормальное общение, например, организовать круглый стол, в рамках которого постараться услышать и понять проблемы, которые реально беспокоят учителей и директоров», - написал Алексей Евграфов на своей Facebook-странице, приводя слова Кристины Каллас.
Он также сообщил Rus.Postimees, что такая проверка вызывает много вопросов, ведь в министерстве работает советник по переходу на эстонский язык Пилле-Рийн Кристман, которая ездит по нарвским школам на регулярной основе.
«Сейчас, когда люди и так уже очень устали от всех дополнительных требований, такие проверки только повергнут в очередной стресс и никак не поспособствуют какой-либо поддержке в том, чтобы этот слабый переход на эстонский язык обучения был бы хоть как-то организован», - считает Евграфов.
По словам депутата, он не может не связывать это с грядущими муниципальными выборами, ведь ни для кого не секрет, что некоторые учителя школ являются и депутатами горсобрания.
«Меня смущает, что эта проверка организована только в Нарве. Ни один другой город этой проверке пока не подвержен, и это наводит на нехорошие мысли», - сказал Евграфов. Он добавил, что в Нарве есть проблемы с опорными специалистами, которых неоткуда взять, но город неоднократно сообщал об этом министерству, и это не должно быть новостью.
«У нас есть проблемы и с качеством образования, особенно в четвертых классах. Потому что знать эстонский язык и преподавать на нем - это абсолютно разные вещи. Боюсь, что те опасения, о которых мы говорили год назад, оправдываются. Говорить о том, что переход проходит гладко, мы никак не можем», - уверен член Рийгикогу.
По информации Кристины Каллас, в планах проверка именно учебных заведений Нарвы, но, министр пообещала организовать нечто похожее и в Кохтла-Ярве.