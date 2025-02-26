Стратегия ЕС по снижению цен на электроэнергию: меняйте тарифы и экономьте

Европейская комиссия заявляет, что этот план позволит оперативно снизить нагрузку на потребителей и создать благоприятные условия для формирования энергетического союза. Достижение этой цели будет ускорено за счет более активного использования возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, усиленной интеграции энергетического рынка и развития инфраструктуры. План также предусматривает устранение структурных проблем, таких как зависимость Европы от импорта ископаемого топлива и недостаточная интеграция электросетей.