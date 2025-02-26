Европейская комиссия представила план по снижению стоимости электроэнергии, в котором основное внимание уделяется смене тарифных пакетов, сокращению потребления в часы пик, снижению государственных энергетических налогов, ускоренному развитию возобновляемых источников энергии и подготовке к возможным ценовым шокам.
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Стратегия ЕС по снижению цен на электроэнергию: меняйте тарифы и сокращайте потребление
Энергетическая стратегия ЕС направлена на снижение затрат на электроэнергию, формирование энергетического союза, привлечение новых инвестиций и обеспечение готовности к потенциальным энергетическим кризисам.