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Стратегия ЕС по снижению цен на электроэнергию: меняйте тарифы и сокращайте потребление

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Ветряная электростанция. Фото иллюстративное.
Ветряная электростанция. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Европейская комиссия представила план по снижению стоимости электроэнергии, в котором основное внимание уделяется смене тарифных пакетов, сокращению потребления в часы пик, снижению государственных энергетических налогов, ускоренному развитию возобновляемых источников энергии и подготовке к возможным ценовым шокам.

Энергетическая стратегия ЕС направлена на снижение затрат на электроэнергию, формирование энергетического союза, привлечение новых инвестиций и обеспечение готовности к потенциальным энергетическим кризисам.

Европейская комиссия заявляет, что этот план позволит оперативно снизить нагрузку на потребителей и создать благоприятные условия для формирования энергетического союза. Достижение этой цели будет ускорено за счет более активного использования возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, усиленной интеграции энергетического рынка и развития инфраструктуры. План также предусматривает устранение структурных проблем, таких как зависимость Европы от импорта ископаемого топлива и недостаточная интеграция электросетей.

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