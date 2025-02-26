Рийгикогу отказался разрешить отстрел агрессивных диких животных без лицензии

За отклонение законопроекта проголосовали 34 депутата, против высказались 15, в результате чего он был снят с парламентского рассмотрения.

Законопроект, инициированный депутатами Райно Эплером, Арво Аллером, Мартом Хелме, Варро Вооглайдом и Рене Кокком, предполагал внесение поправок в Закон об охоте, дающих фермерам, в частности животноводам и пчеловодам, право отстреливать диких животных, если они представляют угрозу их имуществу или жизни и здоровью людей. Согласно предложению, в таких ситуациях получение охотничьего разрешения не требовалось бы.

«В Эстонии сложилась ситуация, когда численность некоторых крупных хищников выросла настолько, что их деятельность наносит значительный экономический ущерб и угрожает существованию отдельных отраслей сельского хозяйства. В то же время действующее законодательство не дает владельцам возможности защищать свое имущество от нападений и ущерба, причиняемого дикими животными», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.