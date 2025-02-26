В декабре завершился двухлетний пилотный проект, в ходе которого три квартирных товарищества в Пярну получили пособия на переоборудование своих подвалов под убежища.
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Пилотный проект: квартирные товарищества за счет пособий обустроили убежища в подвальных помещениях
Одним из трех получивших поддержку многоквартирных домов в Пярну является дом по адресу Пикк, 3. Ранее портал Pärnu Postimees писал, что в помещениях ныншнего убежища в разное время располагались небольшой продуктовый магазин и магазин секонд-хэнд.