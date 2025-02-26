Пилотный проект: квартирные товарищества за счет пособий обустроили убежища в подвальных помещениях

Одним из трех получивших поддержку многоквартирных домов в Пярну является дом по адресу Пикк, 3. Ранее портал Pärnu Postimees писал , что в помещениях ныншнего убежища в разное время располагались небольшой продуктовый магазин и магазин секонд-хэнд.

Еще недавно там было все захламлено, но, по словам председателя квартирного товарищества Стеллы Зотовой, некоторое время назад в помещении был наведен порядок.