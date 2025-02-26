Ср, 26.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Пилотный проект: квартирные товарищества за счет пособий обустроили убежища в подвальных помещениях

Перевод: Павел Соболев
Copy
Подвальное помещение в многоквартирном доме по адресу Пикк, 3 в Пярну.
Подвальное помещение в многоквартирном доме по адресу Пикк, 3 в Пярну. Фото: Urmas Luik

В декабре завершился двухлетний пилотный проект, в ходе которого три квартирных товарищества в Пярну получили пособия на переоборудование своих подвалов под убежища.

Одним из трех получивших поддержку многоквартирных домов в Пярну является дом по адресу Пикк, 3. Ранее портал Pärnu Postimees писал, что в помещениях ныншнего убежища в разное время располагались небольшой продуктовый магазин и магазин секонд-хэнд.

Еще недавно там было все захламлено, но, по словам председателя квартирного товарищества Стеллы Зотовой, некоторое время назад в помещении был наведен порядок.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх