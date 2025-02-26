Завтра электроэнергия подорожает

В ценовой зоне Эстонии на электроэнергетической бирже Nord Pool средняя цена на электричество в четверг вырастет по сравнению со средой на 20,9% и составит 196,12 евро за мегаватт-час (19,6 цента за кВт·ч плюс акцизы, сборы и налоги). Это также самая высокая цена дня в системе Nord Pool.

В Латвии и Литве электричество в четверг будет стоить столько же, сколько в Эстонии. В Финляндии же цена будет значительно ниже, в среднем 34,53 евро за мегаватт-час.

Наибольшая цена на электроэнергию в Эстонии ожидается в четверг с 10:00 до 11:00 - 285,99 евро за мегаватт-час (с учетом налогов и сборов более 35 центов за кВт·ч). Самая низкая цена будет ранним утром, с 4:00 до 5:00, когда стоимость упадет до 100,58 евро.

Средняя цена на электроэнергию в ценовой зоне Эстонии на бирже Nord Pool в январе составила 91,14 евро за мегаватт-час, что на 27,9% меньше, чем в январе 2024 года, когда средняя месячная цена была 126,48 евро за мегаватт-час. По сравнению с декабрем биржевая цена на электричество выросла на 8,1%.