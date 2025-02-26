По Таллинну путешествует уникальный контейнер для стекла, который собирает звуки падающих бутылок и банок. Из этих записанных звуков известный эстонский гитарист и продюсер Рауль Оямаа создаст новый музыкальный трек, который будет представлен публике в апреле.
«Цель контейнера - не просто собирать звуки, а привлечь внимание к сортировке стеклянной упаковки и ее переработке», - сказал инициатор проекта Армин Мяххар, член правления компании Prike.
Он объяснил, что житель Эстонии в среднем производит 373 кг бытовых отходов в год, из которых сортируется менее половины - всего 38%. Это один из самых низких показателей в Европейском союзе. Хотя стеклотару с залоговой стоимостью сдают в пункты возврата, банки, многие стеклянные бутылки и упаковки, к сожалению, все же попадают в бытовой мусор из-за чего их нельзя направить на переработку.
«Цель аудиозаписывающего контейнера для стекла - напомнить, что стеклянную упаковку можно перерабатывать. Музыкальное произведение, созданное из звуков, продолжит циркулировать и вдохновлять, привлекая людей к серьезной теме в игровой форме и мотивируя их менять свои привычки» - сказал Мяххар.
Важность сортировки подчеркивает и автор будущего музыкального произведения Рауль Оямаа: «Звуки стекла символизируют как разрушение, так и переработку, что является мощной метафорой кругового использования. Моя цель - заставить эти звуки зазвучать в музыке и передать экологическое послание творческим способом».
До 19 марта записывающий звуки контейнер будет находиться на окраине парка Telliskivi TLN, рядом с проходом через здание M, где посетители и работники компаний могут выбрасывать стеклянную упаковку, тем самым внося свой вклад в создание нового музыкального произведения. Затем контейнер переместится в Ülemiste City, где продолжит собирать звуки.
«Это больше, чем просто способ задуматься о сортировке - это креативный и игровой подход, демонстрирующий, что наши повседневные решения имеют большее влияние, чем мы думаем, и что это влияние может, буквально, звучать дальше», - сказала руководитель по арендным отношениям Telliskivi TLN Катрина Шокман.
Она добавила, что сортировка отходов должна стать более понятной и доступной: «Готовность людей сортировать отходы растет, но часто они просто не знают, как делать это правильно. Такие инициативы помогают связать экологически ответственное поведение с творчеством и технологиями, превращая сортировку в позитивный опыт».
Уникальное музыкальное произведение, созданное из звуков стекла, будет опубликовано в апреле и станет напоминанием о том, что стеклу место в стеклянном контейнере, оно является многоразовым и перерабатываемым материалом!
Если у вас дома есть пустые стеклянные бутылки или банки, не выбрасывайте их в смешанные отходы!