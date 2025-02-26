В Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, победителя аннулированного первого тура выборов

Дорожная полиция Румынии сегодня остановила машину с крайне правым политиком Кэлином Джорджеску, который выиграл первый тур аннулированных президентских выборов в прошлом году, и доставила его в прокуратуру для допроса. Об этом сообщила пресс-служба штаба политика.