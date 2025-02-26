Дорожная полиция Румынии сегодня остановила машину с крайне правым политиком Кэлином Джорджеску, который выиграл первый тур аннулированных президентских выборов в прошлом году, и доставила его в прокуратуру для допроса. Об этом сообщила пресс-служба штаба политика.
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В Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, победителя аннулированного первого тура выборов
«Кэлину Джорджеску должен был снова выдвинуть кандидатуру на президентских выборах, - сообщила его команда в Facebook. - Его доставили в Генеральную прокуратуру на допрос».