«Оранжевое горе»: в Израиле похоронили рыжеволосых мальчиков Бибас и их маму, убитых в плену ХАМАС. В стране траур

«ХАМАС лжет, что дети погибли в результате израильского авиаудара. Экспертиза показала, что они были хладнокровно убиты террористами, которые даже не стреляли в мальчиков, а убили их голыми руками», — заявил Хагари.

Обстоятельства смерти Шири Бибас до конца неясны, но Израиль также отвергает версию ХАМАС о ее гибели при бомбардировке.

«Не дай мне погрузиться во тьму»

Автомобиль с гробами Фото: Getty Images

Ариэль, Кфир и Шири похоронены на кладбище кибуца Нир-Оз, где проживала семья. По желанию родных, сама церемония погребения прошла в закрытом режиме, но все другие мероприятия транслировались в прямом эфире.

Тысячи людей приехали в кибуц поддержать Ярдена Бибас и выразить свою солидарность. Они образовали живой коридор на пути похоронной процессии, у многих в руках были плакаты «Ярден, мы с тобой».

Среди них была 21-летняя внучка заложника Шломо Манзура, убитого в плену. В комментарии израильским СМИ она сказала, что не может даже вообразить, каково это — потерять сразу всю семью.

Перед погребением Ярден Бибас обратился к своей жене и сыновьям.