В Израиле в среду прощаются с семьей Бибас, погибшей в плену у ХАМАС. Люди по всей стране собрались на площадях своих городов. В кибуц Нир- Оз, откуда 7 октября 2023 года была похищена семья Бибас и где проходят похороны, приехали многие заложники ХАМАС, которым посчастливилось вернуться домой, и родственники тех, кто погиб в плену.
«Оранжевое горе»: в Израиле похоронили рыжеволосых мальчиков Бибас и их маму, убитых в плену ХАМАС. В стране траур
Рыжеволосые мальчики Ариэль и Кфир, которым на момент похищения было четыре года и 10 месяцев, стали символом трагедии с заложниками в Израиле. Кампания за их освобождение, проводившаяся в Израиле все полтора года после трагедии, в буквальном смысле слова была окрашена в оранжевый цвет.
В ходе теракта 7 октября детей вместе с родителями Шири (31 год на момент нападения) и Ярденом Бибас (34) похитили и забрали в Газу боевики ХАМАС.
Судя по всему, семью быстро разделили, потому что в момент освобождения из плена 1 февраля этого года выживший Ярден ничего не знал о судьбе своих родных.
На тот момент в Израиле все еще сохранялась надежда, что дети и их мама живы. Израильская разведка не подтверждала факт их гибели, и вся страна хотела верить, что ХАМАС до сих пор не обменял их в каких-то своих, пропагандистских целях.
Но уже 19 февраля ХАМАС заявил, что готов передать Израилю тела четверых заложников, среди которых — семья Бибас. 20 февраля останки Ариэля, Кфира и 83-летнего Одеда Лифшица вернулись домой. Тело Шири Бибас, вместо которого ХАМАС сначала вернул останки неизвестной женщины, было передано израильтянам сутками позже.
Осмотр тел израильскими экспертами показал, что мальчики были убиты не позднее ноября 2023 года, то есть вскоре после пленения.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что, согласно заключению патологоанатомов, Ариэль и Кфир были убиты намеренно, жестоко и хладнокровно.
«ХАМАС лжет, что дети погибли в результате израильского авиаудара. Экспертиза показала, что они были хладнокровно убиты террористами, которые даже не стреляли в мальчиков, а убили их голыми руками», — заявил Хагари.
Обстоятельства смерти Шири Бибас до конца неясны, но Израиль также отвергает версию ХАМАС о ее гибели при бомбардировке.
«Не дай мне погрузиться во тьму»
Ариэль, Кфир и Шири похоронены на кладбище кибуца Нир-Оз, где проживала семья. По желанию родных, сама церемония погребения прошла в закрытом режиме, но все другие мероприятия транслировались в прямом эфире.
Тысячи людей приехали в кибуц поддержать Ярдена Бибас и выразить свою солидарность. Они образовали живой коридор на пути похоронной процессии, у многих в руках были плакаты «Ярден, мы с тобой».
Среди них была 21-летняя внучка заложника Шломо Манзура, убитого в плену. В комментарии израильским СМИ она сказала, что не может даже вообразить, каково это — потерять сразу всю семью.
Перед погребением Ярден Бибас обратился к своей жене и сыновьям.
«Шири, сейчас я ближе всего к тебе с того дня 7 октября, но не могу поцеловать или обнять тебя, и это меня убивает. Шири, пожалуйста, присмотри за мной. Защити от плохих решений и от самого себя. Не дай мне погрузиться во тьму. Простите, что не смог защитить вас. Я буду любить вас вечно».
Сестра Шири, Дана Силберман-Ситтон, сказала во время прощания, что внутренне готовилась к этой минуте все полтора года, но до конца не верила, что она настанет.
Она пообещала сестре, племянникам и своим родителям, что сделает все, что в ее силах, чтобы память о них навсегда осталась в истории Израиля. Она также пообещала, что «монстрам из-за забора» никогда не удастся сломить дух народа Израиля.
Родители Шири и Даны, Маргит и Йосси Силберман, погибли 7 октября 2023 года. По данным израильского следствия, они были сожжены в их доме в кибуце Нир-Оз.
Ранее представители семьи говорили, что, к счастью, Шири об этом так и не узнала.
Во многих городах Израиля люди вышли на улицы с оранжевыми шариками в руках, некоторые — в масках Бэтмена, который был любимым супергероем 4-летнего Ариэля.
«Спи спокойно, маленький Бэтмен. Теперь ты тоже супергерой» и «Простите нас» — написано на многих баннерах.
Общая скорбь
Здание израильского парламента в среду тоже окрашено в оранжевый цвет.
Спикер Амир Охана начал утреннее заседание Кнессета с минуты молчания в память о всех жертвах теракта 7 октября.
«Мы помним и никогда не забудем. От имени всех членов Кнессета я выражаю глубокие соболезнования всем семьям, потерявшим своих близких», — сказал Охана
«Вся страна и весь наш народ переживает период скорби. Весь народ с разбитым сердцем провожает их в последний путь. Не за такое их возвращение мы молились. В наших мыслях мы представляли, как они вернутся к нам, освещая все вокруг своими рыжими головами и живым, игривым светом в глазах. И если осталось еще в мире милосердие, то прекрасные лица Шири, Ариэля и Кфира отзовутся болью во всех уголках мира», — написал на платформе Х президент Израиля Ицхак Херцог.
Одед Лифшиц, возвращенный вместе с семьей Бибас, был похоронен накануне. Его вместе с женой Йохевед тоже похитили из кибуца Нир-Оз.
Йохевед отпустили в ходе одного из ранних обменов между ХАМАС и Израилем, а Одед, по заключению судмедэкспертизы, был, так же как и мальчики Бибас, убит не позднее ноября 2023 года.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ХАМАС ответит за смерть детей. Но сейчас, по словам властей и активистов, задача номер один вернуть всех остающихся в плену израильских заложников — живых и мертвых.