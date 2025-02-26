Слухи о том, что Козенкраниус вскоре объявит о вступлении в партию, стали ходить еще на прошлой неделе. Первоначально ходили разговоры, что решение будет принято перед годовщиной Эстонской Республики. Буквально вчера Козенкраниус признался, что дело уже сделано. Однако он не пожелал комментировать этот вопрос до конца недели.

Козенкраниус уже упоминал в конце года в интервью Pärnu Postimees, что он сказал партнерам по коалиции и людям из своего избирательного союза, что хочет уйти с поста мэра и баллотироваться в парламент. Вопрос заключался в том, будет ли он заниматься между выборами в местное самоуправление и выборами в Рийгикогу чем-то другим, или все же попытается остаться мэром после местных выборов. Ответ сейчас таков: он попытается переизбраться и уже с должности мэра переместиться в 2027 году в парламент.