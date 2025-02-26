Госсуд разрешил самоуправлениям проверять достоверность адресов жителей

Государственный суд пояснил, что действующее законодательство позволяет местному самоуправлению (KOV) проверять корректность данных о месте жительства в реестре населения, и такая проверка не ограничивает свободу выбора места жительства.

В феврале прошлого года окружной суд удовлетворил жалобу членов партии «Отечество», в которой утверждалось, что несколько кандидатов на местных выборах в волости Эльва не имеют там постоянного места жительства. Суд обязал волость проверить достоверность адресов этих лиц в реестре населения.

В октябре прошлого года волостное собрание Эльва обратилось в Государственный суд с просьбой признать неконституционным отсутствие правовых норм, регулирующих проверку данных о месте жительства. Однако коллегия по конституционному надзору отклонила это ходатайство.

Государственный суд отметил, что цель ведения реестра населения - сбор достоверной информации, а это означает, что обрабатываемые персональные данные должны быть правдивыми. В Эстонии каждый человек может свободно выбирать место жительства, но адрес, указанный в реестре, должен соответствовать действительности.

Человек может иметь несколько постоянных мест жительства, например квартиру в городе и загородный дом. В случае нескольких мест жительства человек сам выбирает, какой из адресов регистрировать в реестре.

«Для проверки данных местное самоуправление может собирать стандартные доказательства, разрешенные в административных процедурах, - запрашивать объяснения и документы у граждан, брать свидетельские показания или направлять запросы владельцам жилых помещений. Однако закон не разрешает использовать методы, серьезно ограничивающие права человека, такие как оперативное наблюдение, - отметил Госсуд.

Коллегия также подчеркнула, что любой человек, чьи права нарушены из-за некорректного внесения данных о месте жительства другого лица, может потребовать проверки такой регистрации, предоставив соответствующие доказательства.

Если на основании заявления или других данных возникает обоснованное подозрение, что человек фактически не проживает по указанному адресу, местное самоуправление может собрать дополнительные доказательства для проверки информации.

Государственный суд подчеркнул, что достоверность данных о месте жительства в реестре населения имеет более широкое значение для местных органов власти, чем просто реализация избирательного права. Регистрационный адрес влияет на выполнение различных муниципальных обязанностей, таких как обеспечение школьного обучения, социальное обеспечение и доступ к детским учреждениям.