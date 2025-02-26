САМЫЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СААРЕМАА Полиция просит помощи в установлении местонахождения трех человек

Предполагается, что они совершили преступления, однако правоохранительные органы испытывают трудности с их задержанием. При этом полиция не раскрывает точных причин их розыска.

Наиболее известным среди них является Тармо Келлам. Родившийся в 1966 году, он приобрел известность в Эстонии в 2008 году, когда итальянские власти привлекли его к суду по обвинению в вооруженном ограблении ювелирного магазина. Вместе с Келламом перед судом предстали еще 19 человек.

Тармо Келлам разыскивается с января этого года.

С августа 2023 года в розыске также находится уроженец Сааремаа Ренно Кадак, 1987 года рождения. По данным полиции, он уклоняется от уголовного надзора и досудебного разбирательства.

В последний раз Кадак предстал перед судом в Эстонии в 2023 году, когда его признали виновным в хранении кокаина.

На этой неделе в розыск был объявлен еще один житель Сааремаа - Тармо-Родерих Айнсалу, 1969 года рождения. Последний раз он был судим за преступление, связанное с насилием: в Пярнумаа он вместе с сообщником избил человека.

Однако широкую известность он получил в 2019 году, когда, находясь Сааремаа, уклонялся от оплаты счетов в ресторанах и выдавал себя за своего родственника - штурмана парома «Эстония» Торми Айнсалу, погибшего при крушении судна.

Сейчас полиция разыскивает его за неявку на допрос без уважительной причины. «С ним нет связи, и его местонахождение неизвестно, поэтому он был объявлен в розыск», - пояснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керлы Вирк.

Если у кого-либо есть информация о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить об этом по телефону 112 или по электронной почте ppa@politsei.ee.