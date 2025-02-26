ГАЛЕРЕЯ Подросток без прав угнал Lexus и врезался в столб в центре города

В октябре в Пярну 18-летний юноша без водительских прав устроил аварию на Lexus LS400, врезавшись в столб светофора. Очевидцы утверждают, что перед столкновением он выполнял опасные маневры на одной из центральных улиц города. Теперь стало известно, как автомобиль оказался в его распоряжении и почему дело расследуется как уголовное преступление.