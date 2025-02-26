В октябре в Пярну 18-летний юноша без водительских прав устроил аварию на Lexus LS400, врезавшись в столб светофора. Очевидцы утверждают, что перед столкновением он выполнял опасные маневры на одной из центральных улиц города. Теперь стало известно, как автомобиль оказался в его распоряжении и почему дело расследуется как уголовное преступление.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Подросток без прав угнал Lexus и врезался в столб в центре города
Днем 21 октября в полицию поступило сообщение о том, что молодой человек угнал Lexus из парковки на улице Лийва, не имея водительских прав, и устроил ДТП, причинив материальный ущерб. На месте происшествия полиция установила, что водитель не является владельцем автомобиля.