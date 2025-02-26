Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ) не видит возможности того, что государство могло бы каким-то образом профинансировать возможную реконструкцию Таллиннского горхолла. Однако он хотел бы, чтобы государство было хорошим партнером как для властей Таллинна, так и для возможного частного инвестора, пишет ERR.
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Министр экономики: не знаю, есть ли деньги на реконструкцию горхолла у Таллинна, но у государства их нет
Две недели назад столичный департамент городского имущества предложил инициировать новый детальный план горхолла и прилегающей к нему территории, чтобы превратить территорию в современный центр мероприятий и открыть доступ к морю. Первым делом город хочет превратить бывшую ледовую арену в конференц-центр.