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Из-за похолодания дороги станут скользкими

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Скользкие улицы в Таллинне.
Скользкие улицы в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi

Департамент транспорта предупреждает, что в среду вечером температура на поверхности дорог упадет по многим регионам до минусовой и возрастет риск гололедицы.

Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных дорог влажная или мокрая от обработки реагентом. Температура плюсовая. В Западной и Центральной Эстонии видимость ограничивают туманы.

Вечером и ночью ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег, на востоке страны возможны также ледяные дожди. По многим регионам туманы и гололедица. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на юго-востоке страны до 3 градусов тепла. На дорогах будет скользко.

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