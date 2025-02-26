Из-за похолодания дороги станут скользкими

Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных дорог влажная или мокрая от обработки реагентом. Температура плюсовая. В Западной и Центральной Эстонии видимость ограничивают туманы.

Вечером и ночью ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег, на востоке страны возможны также ледяные дожди. По многим регионам туманы и гололедица. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на юго-востоке страны до 3 градусов тепла. На дорогах будет скользко.