Польские спасатели освободили горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях

«Спасательная операция прошла успешно. Животное освобождено», - заявила представитель Фонда охраны природы Польши Агнешка Велькович.

Кита заметили на северо-западе Польши, вблизи города Мендзыздрое и Волинского национального парка примерно в 80 метрах от берега.

«Горбатый кит был довольно спокоен. Во время второй попытки спасателей снять сети казалось, что он понял, что мы пришли ему на помощь, и начал сотрудничать», - рассказала Велькович.

По ее словам, специалисты будут следить за китом некоторое время в надежде, что он найдет путь через Датские проливы и покинет Балтийское море.