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Польские спасатели освободили горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях

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Горбатый кит. Фото иллюстративное.
Горбатый кит. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

В среду у побережья Польши спасатели освободили из рыболовных сетей и выпустили в море горбатого кита длиной около 10 метров.

«Спасательная операция прошла успешно. Животное освобождено», - заявила представитель Фонда охраны природы Польши Агнешка Велькович.

Кита заметили на северо-западе Польши, вблизи города Мендзыздрое и Волинского национального парка примерно в 80 метрах от берега.

«Горбатый кит был довольно спокоен. Во время второй попытки спасателей снять сети казалось, что он понял, что мы пришли ему на помощь, и начал сотрудничать», - рассказала Велькович.

По ее словам, специалисты будут следить за китом некоторое время в надежде, что он найдет путь через Датские проливы и покинет Балтийское море.

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