Шмыгаль: Киев подготовил предварительное соглашение с США

Киев подготовил «Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины» для подписания с Соединенными Штатами.

Речь идет о «предварительном договоре» по поводу полезных ископаемых, который будет носить юридически обязывающий характер.

Об этом в среду, 26 февраля, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство Украины изучит документ 26 февраля и уполномочит министров для дальнейшего подписания во время переговоров президентов Украины и США о гарантиях безопасности, отметил он.

«Мы фактически выработали окончательный вариант», - привело слова Шмыгаля агентство УНН.

Киев увязывает документ с гарантиями безопасности от США

При этом глава кабмина предупредил, что «ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности».

По словам премьера, в пункте 10 документа говорится, что правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира.

Денис Шмыгаль заявил, что эти гарантии определены «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского и касаются, в частности вступления Киева в НАТО, поддержки на фронте и пакета сдерживания РФ.

Шмыгаль обозначил дальнейшие шаги

В делегации во время визита Зеленского в США будут присутствовать представители правительства Украины, которые имеют полномочия подписать это предварительное соглашение, процитировала Шмыгаля «Европейская правда».

Следующим этапом должна стать глубокая проработка соглашения с привлечением международных юристов.