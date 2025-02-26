Неосторожное обращение жильца с печью привело к вызову спасателей

25 февраля в 15:40 в Центр тревоги поступил звонок о том, что в доме в деревне Йыэвере в волости Ряпина сработал дымовой датчик, и в помещении стоит зловоние. Позвонившего в экстренную службу жильца дома призвали сразу покинуть дом. На месте выяснилось, что датчик начал срабатывать из-за того, что заслонка печи была открыта слишком рано. Окна были открыты для проветривания, и опасности больше не было.