Freedom House: уровень свобод в России продолжает падать

Россия набрала двенадцать баллов свободы из ста, за год потеряв один балл. Авторы доклада отмечают что на низкий рейтинг, в частности, оказали влияние война с Украиной и ее последствия для россиян, преследование журналистов и адвокатов, а также абсолютно несвободные выборы президента.

Аналитики зафиксировали все возможные нарушения электорального процесса на президентских выборах в России: изменение правил выборов, отсутствие реальной конкуренции, административное давление, фальсификации, насилие в отношении кандидатов и работников избирательных комиссий, подавление протестов, нападения на места для голосования.

Еще хуже, чем в России, обстоят дела со свободой в Беларуси. Она набрала семь баллов свободы из ста, за год потеряв один балл. Ситуация в Украине, несмотря на ограничения, вызванные войной, несколько улучшилась. Уровень свободы, по данным автором отчета, здесь составляет 51 балл, что на два балла выше показателей 2023 года.

Уровень свободы сокращается 19-й год подряд

Всего в докладе Freedom House представлена ситуация в 195 странах и на 13 территориях. Уровень свобод в рейтинге оценивается по 25 показателям (за каждый можно максимально получить четыре балла).

Хуже всего дела с политическими и гражданскими свободами в прошлом году обстояли на оккупированных Россией украинских территориях. Свобода там, по подсчетам авторов доклада, ушла даже в минус. Немногим лучше ситуация была в Тибете (ноль баллов), в Южном Судане и в Туркменистане (по одному баллу).

Самой свободной оказалась Финляндия: у нее сто баллов из ста. Одного очка до лидерства не хватило Норвегии, Швеции и Новой Зеландии. Германия набрала 95 баллов (93 в 2023 году).

По мнению Freedom House, свобода в мире сокращается 19-й год подряд. За 2024 год ситуация ухудшилась в 60 странах, улучшилась - в 34. Аналитики отмечают, что 80 процентов человечества живет в несвободных и лишь частично свободных государствах.