У здания волостной управы состоялся пикет в поддержку строительства бассейна

Организатором пикета, очевидно, была местная ячейка Центристской партии. У некоторых пикетчиков на головах даже были шапочки для плавания, а рядом с лого Центристской партии на одном из плакатов появилась надпись Tapa linna ujula ja saun 2019 - отсылка к тому, что в Тапа уже предпринимались попытки построить бассейн.

Евгения Вейхерман, одна из пикетчиков, сказала: «Я сама являюсь активным пользователем бассейнов в Кадрина, Тамсалу и Раквере. Я бы хотела, чтобы эта услуга была доступна и нам здесь, в городе Тапа». Она добавила, что в настоящее время занимается плаванием раз в месяц, но когда будет построен бассейн в Тапа, он начнет плавать два раза в неделю.