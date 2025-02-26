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У здания волостной управы состоялся пикет в поддержку строительства бассейна

Перевод: Павел Соболев
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Участники пикета в поддержку строительства бассейна в Тапа.
Участники пикета в поддержку строительства бассейна в Тапа. Фото: Andres Tohver

27 февраля на заседании волостной управы Тапа будет поставлен на голосование вопрос о подписании договора, согласно которому AquaTapa OÜ построила бы бассейн в Тапа в сотрудничестве с муниципалитетом и Государственным центром оборонных инвестиций. Чтобы показать заинтересованность людей в бассейне, в среду в 12 часов перед зданием волостной управы Тапа был даже организован пикет, в котором приняли участие около двадцати человек.

Организатором пикета, очевидно, была местная ячейка Центристской партии. У некоторых пикетчиков на головах даже были шапочки для плавания, а рядом с лого Центристской партии на одном из плакатов появилась надпись Tapa linna ujula ja saun 2019 - отсылка к тому, что в Тапа уже предпринимались попытки построить бассейн.

Евгения Вейхерман, одна из пикетчиков, сказала: «Я сама являюсь активным пользователем бассейнов в Кадрина, Тамсалу и Раквере. Я бы хотела, чтобы эта услуга была доступна и нам здесь, в городе Тапа». Она добавила, что в настоящее время занимается плаванием раз в месяц, но когда будет построен бассейн в Тапа, он начнет плавать два раза в неделю.

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