27 февраля на заседании волостной управы Тапа будет поставлен на голосование вопрос о подписании договора, согласно которому AquaTapa OÜ построила бы бассейн в Тапа в сотрудничестве с муниципалитетом и Государственным центром оборонных инвестиций. Чтобы показать заинтересованность людей в бассейне, в среду в 12 часов перед зданием волостной управы Тапа был даже организован пикет, в котором приняли участие около двадцати человек.
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У здания волостной управы состоялся пикет в поддержку строительства бассейна
Организатором пикета, очевидно, была местная ячейка Центристской партии. У некоторых пикетчиков на головах даже были шапочки для плавания, а рядом с лого Центристской партии на одном из плакатов появилась надпись Tapa linna ujula ja saun 2019 - отсылка к тому, что в Тапа уже предпринимались попытки построить бассейн.