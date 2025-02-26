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Два эстонских писателя выступят в поддержку Украины во Дворце Потоцких в Кракове

Перевод: Павел Соболев
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Дворец Потоцких в Кракове.
Дворец Потоцких в Кракове. Фото: palacpotockich.krakow.pl

В 10-м международном литературном фестивале Odessa, стартовавшем в польском Кракове, принимают участие два эстонца, носящие и почетный титул тартуского городского писателя - Кристийна Эхин и Пааво Матсин.

Посольство Эстонии в Варшаве сообщило, что литературное мероприятие, взявшее свое начало в Одессе в 2015 году, последние три года проводилось за рубежом из-за войны. В 2022 году фестиваль принимал Батуми, в 2023 году - Бухарест, а в этом году до 28 февраля у любителей литературы есть возможность встретиться с известными именами в литературном мире во Дворце Потоцких, что на главной площади Кракова.

Кристийна Эхин.
Кристийна Эхин. Фото: Mailiis Ollino
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