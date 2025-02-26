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В Германии задержали судно, шедшее из Санкт-Петербурга – его заподозрили в повреждении кабеля в Балтийском море

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Нефтяной танкер Nimbus SPB в Санкт-Петербурге. Иллюстративное фото.
Нефтяной танкер Nimbus SPB в Санкт-Петербурге. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Lovetsky

В немецком порту Киль полиция задержала шедший из Санкт-Петербурга танкер по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море, пишет «Медуза» со ссылкой на агентство DPA.

Танкер «Арне» шел под флагом Антигуа и Барбуды в испанскую Севилью. Судно вызвало подозрение у полиции, так как у него отсутствовал якорь.

После допроса экипажа судну было позволено покинуть порт. В полиции отказались комментировать инцидент, сославшись на продолжающееся расследование.

  • Телекоммуникационный кабель C-Lion 1 финской госкомпании Cinia, соединяющий Финляндию и Германию, был поврежден у берегов шведского острова Готланд в середине февраля. Помимо Германии, инцидент расследует Швеция, в исключительной экономической зоне которой произошел обрыв.
  • В последние месяцы в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением кабелей и трубопроводов. Власти стран региона обвиняли в случившемся Россию, под подозрение в саботаже попадали суда, связанные с российским «теневым флотом». The Washington Post писал, что по итогам многомесячных расследований в разведслужбах США и Европы пришли к выводу, что повреждения не были намеренными.
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