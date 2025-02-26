Ср, 26.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Вместо рождественского праздника Министерство социальных дел организовало благодарственное мероприятие за 22 тысячи евро

Copy
Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: SvitlanaRo/Shutterstock

Министерство социальных дел не выплачивало рождественские премии и не устраивало праздничного вечера, но в феврале выплачивает бонус за выполнение плана за прошлый год, а в январе организовало для сотрудников масштабное благодарственное мероприятие.

Депутат Центристской партии Андрей Коробейник направил запрос министру здравоохранения Рийне Сиккут (СДПЭ) и министру социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) о рождественских премиях и праздничных мероприятиях, проводимых Министерством социальных дел.

В ответ министры сообщили, что с ноября по январь министерство выплатило дополнительное вознаграждение десяти сотрудникам на общую сумму 11 439,6 евро. Наибольшая надбавка составила 3 403,20 евро, средний размер выплаты - 1 429,95 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх