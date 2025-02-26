Министерство социальных дел не выплачивало рождественские премии и не устраивало праздничного вечера, но в феврале выплачивает бонус за выполнение плана за прошлый год, а в январе организовало для сотрудников масштабное благодарственное мероприятие.
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Вместо рождественского праздника Министерство социальных дел организовало благодарственное мероприятие за 22 тысячи евро
Депутат Центристской партии Андрей Коробейник направил запрос министру здравоохранения Рийне Сиккут (СДПЭ) и министру социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) о рождественских премиях и праздничных мероприятиях, проводимых Министерством социальных дел.