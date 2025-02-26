TTJA: клиентам обанкротившейся турфирмы Kon Tiki возместят более 50 процентов дорожных расходов

Заявленные в установленный срок и обоснованные требования будут компенсированы пассажирам в течение недели в размере 55 процентов от уплаченной суммы. TTJA направил в Департамент полиции и погранохраны (PPA) заявление о возможном преступлении в отношении деятельности данной туристической компании.

Мы глубоко сожалеем о сложившейся ситуации, в результате которой сотни людей остались без своих поездок, и, как выяснилось, даже залоговые средства не позволяют компенсировать им всю сумму, - заявила глава отдела предпринимательства TTJA Мерике Коппель. - Мы связались с заявителями, чтобы разъяснить ситуацию и возможные дальнейшие шаги. Кроме того, в отношении Kon Tiki Reisid OÜ мы подали заявление в полицию, чтобы расследование помогло установить возможные признаки мошенничества в деятельности компании».