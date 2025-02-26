В Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) поступило 621 заявление о возврате денежных средств, уплаченных компании Kon Tiki Reisid OÜ.
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TTJA: клиентам обанкротившейся турфирмы Kon Tiki возместят более 50 процентов дорожных расходов
Заявленные в установленный срок и обоснованные требования будут компенсированы пассажирам в течение недели в размере 55 процентов от уплаченной суммы. TTJA направил в Департамент полиции и погранохраны (PPA) заявление о возможном преступлении в отношении деятельности данной туристической компании.